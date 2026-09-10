Студеният климат и достъпът до евтина енергия привличат компании като OpenAI, Amazon и Google, но регионът има сериозни проблеми с инфраструктурата

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Патагония може да се превърне в нов център за изграждане на огромни центрове за данни, предназначени за изкуствен интелект. Студеният климат, големият потенциал за производство на електроенергия и сравнително ниските разходи привличат интереса на компании като OpenAI, Amazon и Google.

Регионът в южната част на Аржентина разполага с природни условия, които са особено подходящи за центрове за данни. Ниските температури могат да намалят нуждата от енергия за охлаждане на сървърите. Патагония има и голям потенциал за производство на електроенергия от водни, вятърни и слънчеви централи. В някои райони има и достъп до шистов газ.

Това е важно за AI центровете за данни, които изискват огромни количества електроенергия. Съвременните системи с ускорители за изкуствен интелект отделят значително количество топлина и охлаждането се превръща във все по-голяма част от разходите за експлоатация.

Според Reuters OpenAI вече е потвърдила планове за център за данни в Аржентина с мощност 500 MW и инвестиция от 25 млрд. долара. Полската Green Capital планира друг проект в Патагония за 3 млрд. долара и 300 MW. Американската компания FlexDomes пък подготвя първи етап на център с мощност 120 MW.

Patagonia е известна със суровия си климат и огромните ледникови полета. Регионът има хиляди ледници, включително тези в Северното и Южното Патагонско ледено поле.

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За операторите на центрове за данни това е предимство, защото по-ниските температури улесняват отвеждането на топлината. Така може да бъде намалена енергията, необходима за охлаждането на оборудването.

Още по-важен фактор е потенциалът за производство на електроенергия. Патагония разполага с едни от най-силните вятърни ресурси в света. В допълнение има водноелектрически централи, слънчев потенциал и залежи на шистов газ.

Комбинацията от евтина енергия и сравнително хладен климат може да направи региона привлекателен за операторите на т.нар. hyperscale центрове за данни. Те изграждат инфраструктура в мащаб, който може да изисква стотици мегавати електроенергия.

Природните условия обаче не са достатъчни. Една от основните слабости на Патагония е свързаността с интернет инфраструктурата.

Огромните AI центрове за данни се нуждаят от високоскоростни оптични връзки, които да осигуряват обмен на огромни количества информация. В някои части на региона подобна инфраструктура е недостатъчно развита.

Проблем представлява и електропреносната мрежа. Дори когато даден район разполага с голям потенциал за производство на електроенергия, това не означава автоматично, че мрежата може да достави необходимите стотици мегавати до конкретен център за данни.

Затова част от необходимата инфраструктура вероятно ще трябва да бъде изградена специално за отделните проекти. Това може да увеличи значително първоначалните инвестиции.

Аржентина също се опитва да привлече големите технологични компании. Правителството на президента Хавиер Милей провежда политики, насочени към привличане на чуждестранни инвестиции и създаване на по-благоприятни условия за бизнеса.

Липсата на сериозна обществена съпротива срещу центровете за данни също е предимство. В САЩ например редица подобни проекти срещат съпротива заради потреблението на електроенергия и вода.

В същото време политическата ситуация остава фактор за инвеститорите. Аржентина ще проведе президентски избори през следващата година и промяна в политическия курс би могла да повлияе на условията за големите инвестиции.

В някои райони на Патагония има и въпроси, свързани с интересите на местни коренни общности. Това може допълнително да усложни изграждането на големи инфраструктурни обекти.

Интересът към региона обаче показва колко силно се променя географията на AI инфраструктурата. Докато големите технологични компании традиционно изграждаха центрове за данни близо до големи населени и технологични центрове, огромното потребление на електроенергия ги принуждава да търсят нови места с достъп до евтина енергия.

Патагония предлага именно такава комбинация. Засега обаче липсващата инфраструктура за пренос на електроенергия и високоскоростни комуникации остава сериозна пречка пред превръщането на региона в глобален център за AI изчисления.

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