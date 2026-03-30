770 Снимка: Neuralink

Парализиран мъж, получил мозъчен имплант от компанията Neuralink, вече може да управлява компютър и да играе видеоигри единствено чрез мисли. Става въпрос за британския ветеран Джон Ноубъл, който споделя напредъка си след операцията, извършена в края на 2025 г.

Ноубъл е парализиран от раменете надолу след тежка автомобилна катастрофа през 2004 г. През септември миналата година той кандидатства за участие в клинично изпитание на Neuralink във Великобритания, насочено към пациенти с увреждания на гръбначния мозък.

През декември му е имплантиран мозъчно-компютърен интерфейс N1 в моторната кора, като процедурата е извършена с помощта на хирургически робот.

"Трудно е да повярвам, че вече минаха 100 дни, откакто получих импланта Neuralink N1. Цялото преживяване е като научна фантастика, която се превърна в ежедневие", споделя той.

Още в първите дни след операцията Ноубъл демонстрира способността си да изпраща съобщения чрез мисъл. В рамките на няколко седмици той се научава да управлява курсора на компютър, да клика, да скролира и да пише текст. "В началото беше като да се опитваш да си спомниш сън, но до третата седмица стана напълно естествено", казва той.

Около 80-ия ден след имплантацията Ноубъл започва да играе популярната онлайн игра World of Warcraft, използвайки единствено мозъчния интерфейс. "Първият рейд беше труден, но след като мозъкът ми и интерфейсът се синхронизираха, усещането беше магическо", разказва той.

В момента той може да играе без мишка и клавиатура, като управлява героя си изцяло чрез мисли. "Наистина е невероятно. Свободата е пристрастяваща", допълва Ноубъл.

Neuralink запазва голяма част от детайлите около разработките си в тайна, а подобни разкази от пациенти са основният източник на информация за напредъка на технологията. В предишни случаи други участници в изпитанията също демонстрират способност да играят игри чрез мисловен контрол, включително стратегии като Civilization VI и шутъри като Battlefield 6, понякога в комбинация със специализирани контролери.

Развитието показва потенциала на мозъчно-компютърните интерфейси не само за възстановяване на базови функции, но и за значително подобряване на качеството на живот на хора с тежки двигателни увреждания.

