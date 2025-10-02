Павел Дуров обяви откриването на лаборатория по изкуствен интелект в Казахстан
Суперкомпютърен клъстер ще се използва за създаването на AI за по-конфиденциално ползване
Павел Дуров обяви откриването на лаборатория по изкуствен интелект в Казахстан по време на технологичния форум "Диджитъл Бридж 2025", предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.
Той напомни и за откриването на първия регионален офис на "Телеграм" в Казахстан.
"Радвам се да съобщя, че днес откриваме специализирана лаборатория за изкуствен интелект в сградата "Alem.ai". Реализираме съвместен проект между "Телеграм" и казахстанския суперкомпютърен клъстер, стартиран от министерството на изкуствения интелект на Казахстан. Тази технология ще позволи на над милиард души да използват функциите на изкуствения интелект конфиденциално, прозрачно и ефективно. Надяваме се, че казахстанският суперкомпютърен клъстер ще се превърне в първия голям доставчик на изчислителна мощност за тази мрежа", каза той.