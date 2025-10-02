Павел Дуров обяви откриването на лаборатория по изкуствен интелект в Казахстан по време на технологичния форум "Диджитъл Бридж 2025", предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

Той напомни и за откриването на първия регионален офис на "Телеграм" в Казахстан.

"Радвам се да съобщя, че днес откриваме специализирана лаборатория за изкуствен интелект в сградата "Alem.ai". Реализираме съвместен проект между "Телеграм" и казахстанския суперкомпютърен клъстер, стартиран от министерството на изкуствения интелект на Казахстан. Тази технология ще позволи на над милиард души да използват функциите на изкуствения интелект конфиденциално, прозрачно и ефективно. Надяваме се, че казахстанският суперкомпютърен клъстер ще се превърне в първия голям доставчик на изчислителна мощност за тази мрежа", каза той.

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30188
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21531
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5426
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9086
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3879
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1862
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3712
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1844