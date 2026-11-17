869 Скрийншот: @TuckerCarlson / X

Основателят на Telegram Павел Дуров отправи критики към бордовете на директорите в големите технологични компании. Поводът е напускането на Дженсън Хуанг от поста изпълнителен директор на Nvidia. Дуров сравни ситуацията със собственото си отстраняване от руската социална мрежа ВКонтакте през 2014 г. Тогава той загуби контрола над платформата след натиск от руските власти.

В публикация в социалната мрежа X Дуров написа: "Дженсън допусна грешка на начинаещ. Той имаше борд на директорите".

След това той припомни собствената си история с ВКонтакте. "През 2014 г. моят борд ме изгони, защото отказах да сътруднича на шпиони. През 2026 г. бордът на Дженсън го изгони, защото е казал "да" на един от тях. Така че бордът те хваща и в двата случая", написа Дуров.

Той завърши с директен съвет към предприемачите: "Предприемачи, не създавайте борд на директорите. Бъдете самият борд".

Случаят с Дуров има по-широк контекст от обикновен корпоративен конфликт. През 2014 г. основателят на ВКонтакте влезе в сблъсък с руските власти заради отказа си да предостави лични данни на потребители и информация за опозиционни групи.

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По това време социалната мрежа беше най-голямата руска интернет платформа от този тип. Дуров отказа да изпълни искания, свързани с потребители, участвали в протестите в Украйна, както и да премахне съдържание, свързано с опозиционни движения в Русия.

Междувременно собствеността върху компанията започна да се променя. През януари 2014 г. Дуров продаде своя дял от 12% на Иван Таврин, ръководител на руския телекомуникационен оператор MegaFon. Таврин беше свързан с бизнесмена Алишер Усманов, който имаше значително влияние в Mail.Ru Group.

Впоследствие Mail.Ru Group придоби дела на Таврин и увеличи участието си във ВКонтакте до 52%. Другият голям акционер беше инвестиционният фонд United Capital Partners с 48%. През април 2014 г. Дуров обяви, че напуска поста изпълнителен директор. Малко след това обаче оттегли решението си. В крайна сметка бордът на директорите го отстрани от ръководството на компанията. Самият Дуров заяви, че е бил уволнен и напусна Русия.

Развитието на събитията доведе до пълното придобиване на ВКонтакте от приближената до Кремъл Mail.Ru Group. След напускането на Русия Дуров се съсредоточи върху развитието на Telegram, който се превърна в една от най-големите световни платформи за комуникация.

Хуанг напусна поста изпълнителен директор на 11 ноември 2026 г. след разкрития за личните му отношения с две служителки на компанията. Едната от тях е свързана с разследване на американското разузнаване за предполагаемо подпомагане на доставките на чипове Nvidia към китайски компании. Жената е заподозряна във връзки с китайските разузнавателни служби.

Важно е да се уточни, че официалното съобщение на Nvidia посочва, че Хуанг е подал оставка, която бордът е приел. Няма официално потвърждение, че директорите са го отстранили принудително, както твърди Дуров в публикацията си.

Същевременно, изглежда малко вероятно изневерите на един влиятелен и богат СЕО да са истинската причина за напускането му. Възможно е контактите на Дженсън Хуанг влиянието му в AI сектора да са му спечелили силни опоненти - включително в собствената му компания.

Случая напомня малко и на краткия преврат срещу Сам Алтман в OpenAI. Тогава обаче Алтман успя да намери влиятелни съмишленици в компанията и да се завърне отново на нейно чело. Бордът на Nvidia обаче отхвърли възможността Дженсън Хуанг да се завърне като изпълнителен директор.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.