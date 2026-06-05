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Световният пазар на полупроводници е на прага на безпрецедентен скок, като според прогнозите на Световната организация за статистика на полупроводниковата индустрия (WSTS) общите приходи от продажби през 2026 г. ще достигнат впечатляващите 1,51 трилиона долара. Това представлява ръст от близо 90% спрямо предходната година и показва колко силно търсенето на изкуствен интелект, центрове за данни и облачни услуги променя технологичния сектор.

Основният двигател на този растеж се оказва пазарът на памети. Очаква се приходите от продажбата на DRAM и NAND решения да нараснат с цели 250% и да достигнат 804 милиарда долара. Това означава, че повече от половината приходи в цялата полупроводникова индустрия ще идват именно от сегмента на паметите. Причината е огромното търсене на високопроизводителни памети за AI сървъри, графични ускорители и инфраструктура за обучение на големи езикови модели.

Сериозен растеж се очаква и при логическите чипове, които са в основата на съвременните процесори и ускорители за изкуствен интелект. Приходите в този сегмент ще достигнат 411 милиарда долара след ръст от 37%. Производителите на микропроцесори също ще отбележат силна година, като продажбите им ще се увеличат с 20% до 102 милиарда долара. По-умерен растеж се прогнозира при аналоговите компоненти, сензорите и оптоелектрониката.

От географска гледна точка най-високият темп на растеж ще бъде отчетен в Северна и Южна Америка, където приходите ще се увеличат със 112% до 544 милиарда долара. Въпреки това лидер по абсолютен обем остава Азиатско-тихоокеанският регион, който ще достигне внушителните 824 милиарда долара приходи. Европа също ще отбележи значителен напредък с увеличение от 58,4% до 86,6 милиарда долара, докато Япония ще достигне 57 милиарда долара.

Перспективите за 2027 г. също изглеждат изключително позитивни. WSTS очаква глобалният пазар на полупроводници да нарасне с още 27% и да достигне почти 1,9 трилиона долара. Макар растежът при паметите да се забави до 32%, те ще продължат да формират над половината от целия пазар. Това показва, че революцията, предизвикана от изкуствения интелект, тепърва започва и ще продължи да стимулира огромни инвестиции в производството на чипове през следващите години.

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