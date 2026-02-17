186 Снимка: AP/Carolyn Kaster/БТА

Ситуацията около Anthropic и американското Министерство на отбраната заплашва да се превърне в един от най-големите сблъсъци между държавата и разработчиците на изкуствен интелект. Според информация на Axios, министърът на отбраната Пит Хегсет е бил "близо" до прекратяване на бизнес отношенията с компанията и до обявяването ѝ за "заплаха за веригата на доставки" - ход, който би задължил всички изпълнители на военни договори да прекъснат връзките си с нея.

От Пентагона позицията е категорична. Говорителят Шон Парнел подчерта, че ведомството очаква партньорите му да подкрепят усилията на армията "да печели всяка битка". В същото време източник от министерството е заявил, че евентуалното скъсване на отношенията ще бъде "изключително болезнено" за компанията. Подобни мерки обичайно се прилагат спрямо дружества от държави, считани за враждебни - което прави заплахата към американска AI фирма още по-необичайна.

В основата на конфликта стои отказът на Anthropic да даде неограничени гаранции, че моделът Claude може да се използва за масово следене на граждани или за разработване на автономни оръжия без човешки контрол. В момента Claude е единственият AI модел, внедрен в секретни военни системи на САЩ и е използван дори при скорошни операции във Венецуела. Пентагонът настоява за право на използване "за всички законни цели", докато компанията предупреждава за "сиви зони" и правни ограничения в действащото законодателство.

Паралелно с това Министерството на отбраната води разговори с OpenAI, Google и xAI, които вече са премахнали част от ограниченията за несекретни военни системи. Договорите на Пентагона в сферата на AI се оценяват на около 200 милиарда долара, при годишни приходи на Anthropic от приблизително 14 милиарда долара - мащаб, който превръща спора не само в етичен, но и в стратегически и финансов въпрос за бъдещето на военния изкуствен интелект.

