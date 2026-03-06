Министерството на отбраната на САЩ официално е уведомило ръководството на компанията Anthropic, че тя е включена в списъка на ненадеждните доставчици на технологии. Решението на Пентагона означава, че стартъпът няма да може да кандидатства за нови правителствени договори, свързани с отбранителни програми и стратегически проекти. Според информация на Bloomberg уведомлението е било изпратено в края на седмицата, след като по-рано американското военно ведомство отправи само предупреждения за подобна мярка.

Изкуственият интелект

Пентагонът обяснява решението си с опасения, че продуктите и технологиите на компанията могат да представляват риск за веригите за доставки, свързани с държавни поръчки. От ведомството подчертават, че подобна оценка влиза в сила незабавно. В същото време съществуващите договори няма да бъдат прекратени веднага - предвиден е шестмесечен преходен период, в рамките на който американските военни структури и техните подизпълнители трябва да преминат към алтернативни решения.

Любопитното е, че системите на Anthropic продължават да се използват от Пентагона именно в момента. AI моделът Claude е интегриран в системата за управление Maven, разработена от Palantir Technologies за американските военни.

Според източници на Bloomberg тази система се използва активно по време на военните операции срещу Иран, което поставя компанията в необичайна ситуация - едновременно санкционирана, но все още използвана от армията.

Anthropic се опълчи на Пентагона: Не иска AI-оръжия и масово наблюдение с изкуствен интелект
От Anthropic вече заявиха, че възнамеряват да оспорят решението в съда и паралелно с това се опитват да възобновят преговорите с представители на Пентагона. Междувременно конкурентът OpenAI реагира бързо и само няколко часа след новината за изключването на Anthropic се опита да заеме освободеното място, като предложи нови условия за сътрудничество с американското военно ведомство.

Интересен ефект от конфликта е реакцията на потребителите. Въпреки потенциалната загуба на държавни договори, търсенето на решенията на Anthropic сред частни клиенти и компании започва да нараства. Част от потребителите преминават към продуктите на стартъпа именно като знак на подкрепа към етичната позиция, която ръководството на компанията заявява по отношение на използването на изкуствен интелект във военни операции.

Обвиниха OpenAI в "откровенна лъжа" заради договора им с Пентагона
