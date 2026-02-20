Петте най-големи отбранителни сили в Европа ще обявят план за инвестиции в безпилотни летателни апарати като част от по-широката стратегия за засилване на отбранителната промишленост в контекста на руската инвазия в Украйна и на опасенията за ангажимента на САЩ към НАТО, предаде Ройтерс.

Страните имат за цел да си сътрудничат в разработването на автономни дронове, според документ, с който Ройтерс се е запознал и според официален представител на полското министерство на отбраната.

Войната в Украйна показа как автономните дронове прехващачи могат да бъдат ефективна алтернатива на скъпите ракети за противовъздушна отбрана и европейските съюзници на Киев са готови да се поучат от неговия опит.

Европейската група от пет министри на отбраната, които ще се срещнат днес в полския град Краков, обединява страните с най-големи военни разходи на континента - Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания. Това се случва, докато европейските лидери работят за укрепване на отбранителните способности на фона на нарастващите европейски съмнения относно ангажимента на Вашингтон да защитава континента чрез НАТО.

В изявлението, което все още подлежи на промени, се казва, че министрите "подкрепят същественото разширяване на производствения капацитет на европейската отбранителна индустриална база" и "приветстват ангажимента на ЕС да предостави на страните членки допълнителна бюджетна гъвкавост за отбранителни разходи и да разработи механизми за финансиране".

Въпреки това в документа се посочва, че ролята на ЕС е да подкрепя отбранителните способности, които остават на национално равнище, пише БТА.

Министрите също така се ангажират да работят заедно в рамките на НАТО и ЕС за противодействие на руските хибридни заплахи и да продължат да подкрепят Украйна и усилията за постигане на мир, се казва още в изявлението. "Ние се съгласяваме да стартираме инициативата "Нискобюджетни ефектори и автономни платформи", а целта на тази програма е да се засили сътрудничеството в разработването и доставката на такива системи за постигане на реално въздействие на бойното поле.

Във военната терминология "ефектори" са компонентите на дадена система, които оказват въздействие върху целта, докато "автономни платформи" са безпилотни системи, способни да вземат самостоятелни решения, отбелязва агенцията.

