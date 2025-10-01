4034 Снимка: AP/БТА

Нобеловият лауреат д-р Джордж Смут, който направи новаторски изследвания за произхода на Вселената по време на дългогодишната си кариера в Калифорнийския университет в Бъркли и Националната лаборатория "Лорънс Бъркли", почина на 80-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, като цитира съобщение на висшето училище.

Смъртта му е настъпила на 18 септември в Париж в резултат на инфаркт, се казва още в изявлението.

Заедно с Джон Мейдър от Центъра за космически полети на НАСА "Годард" в Мериленд, Джордж Смут спечели Нобеловата награда за физика през 2006 г. за откриването на космическото микровълново фоново лъчение, което потвърди теорията за Големия взрив, като причина за зараждането на Вселената преди около 14 милиарда години, припомня Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Роден във Флорида, Джордж Смут получава докторска степен по физика на елементарните частици в Масачузетския технологичен институт през 1970 г. Скоро след това се присъединява към лабораторията в Бъркли, "където има забележителна кариера, разкривайки тайните на Вселената", пише директорът на лабораторията Майк Уидърел, отдавайки почит към изследователя.

Там Смут ръководи изследователски екип, който създава подробни карти на ранната Вселена.

"Те откриха модел на леки температурни вариации в космическия микровълнов фон, остатъчна светлина отпреди милиарди години", отбелязва Уидърел. Тези ранни малки колебания са свързани със зараждането на галактиките. Именно това изследване донесе Нобелова награда на Смут и Мейдър.

Той използва 500 хил. щатски долара от финансовото изражение на приза, за да създаде Центъра за космологична физика в Калифорнийския университет в Бъркли. След като се пенсионира от лабораторията в Бъркли през 2014 г., Смут пътува по света и проявява голям интерес към климатичните промени, отбелязва Асошиейтед прес.

Джордж Смут два пъти изигра себе си в сериала на Си Би Ес "Теория на Големия взрив", включително в епизод, в който изнася лекция на измислен симпозиум по физика.

Преподаваше и в Лабораторията по астрофизика и космология в Париж. "Ще го запомним като изключителна личност с широк кръг интереси, които надхвърляха откритията, с които е най-известен", се казва в съобщение на научния център, цитирано от Асошиейтед прес.

