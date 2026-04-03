Близо половината от центровете за данни, планирани да заработят в САЩ през 2026 г., може да бъдат отложени или изцяло отменени. Това показва анализ на Bloomberg, базиран на данни от компанията Sightline Climate.

Общо около 12 гигавата нов капацитет са обявени за тази година. Само една трета от тези проекти обаче реално са в процес на строителство. Останалите са на ранен етап и са изложени на риск от отмяна.

Тенденцията се запазва и за следващите години. За 2027 г. са обявени 21,5 гигавата нови центрове за данни, но едва 6,3 гигавата са в строеж. За периода 2028-2032 г. повечето проекти дори не са започнали. Допълнителни 37 гигавата инфраструктура нямат конкретни срокове за завършване, като едва 4,5 гигавата са в начален етап.

Основната причина за забавянията е недостигът на ключови електрически компоненти. Батерии, трансформатори и прекъсвачи представляват под 10% от разходите за изграждане на един център за данни, но без тях проектите не могат да бъдат завършени.

"Ако една част от веригата за доставки се забави, целият проект не може да бъде реализиран", казва Андрю Ликенс от компанията Crusoe. "В момента ситуацията е доста сложен пъзел."

Търсенето на тези компоненти в САЩ надвишава предлагането. Затова компаниите се обръщат към доставчици от Канада, Мексико, Южна Корея и Китай. Това води до по-дълги срокове за доставка и усложнява логистиката.

Според експерти забавянията в електрическата инфраструктура могат да се окажат решаващи за успеха на проектите. "Те могат да направят или да провалят един проект", допълва Ликенс.

