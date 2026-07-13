Апаратът може да се ползва за наблюдение или инспекция на крайбрежна инфраструктура

932 Снимка: Raphael Zufferey - MIT

Учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) и Швейцарския федерален технологичен институт в Лозана (EPFL) разработиха първия робот с размерите на птица, който може да плува, да се гмурка и след това да излита обратно във въздуха без помощта на витла или допълнителни механизми.

Дронът тежи едва 250 грама и използва единствено махащи крила, за да се придвижва както във въздуха, така и под водата. Според разработчиците това е първата машина в този размерен клас, която успешно изпълнява целия цикъл - плуване, гмуркане, излизане от водата и полет.

Конструкцията е вдъхновена от птици като кайрите, буревестниците и чайките, които ловуват под вода и след това отново излитат.

Основното предизвикателство е огромната разлика между въздуха и водата. Водата е около 800 пъти по-плътна, което изисква съвсем различен начин на движение.

Решението е комбинация от гъвкави крила и прецизно управление на честотата на махане. Под вода крилата се огъват пасивно с до 90%, което намалява натоварването върху двигателя. Във въздуха роботът може да маха с честота до 11 пъти в секунда, докато под вода тя варира между 0,1 и 6 маха в секунда.

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Друга ключова особеност е неутралната плаваемост. Роботът нито потъва, нито изплува сам, което намалява разхода на енергия.

Най-трудната част от разработката е преходът от вода към въздух. Роботът успява да излезе от водата за по-малко от секунда след осем до десет маха с крилете. Това обаче е възможно само при точно определена твърдост на крилата, къса опашка и ъгъл на излитане около 70 градуса.

Освен като инженерно постижение, роботът може да служи и като модел за изучаване на поведението на истинските гмуркащи се птици. Според учените той може да помогне за проверка на хипотези, които трудно могат да бъдат изследвани при живи животни.

Изследователите изчисляват, че при разстояния над около 15,5 метра полетът е по-енергийно ефективен от плуването. Затова роботът би избрал да излети, вместо да продължи да се движи под водата.

Засега системата не е напълно автономна. Тестовете се извършват с ръчно стартиране и предварително зададени команди. Следващите цели са автономна навигация, работа в солена вода и увеличаване на обсега.

Разработчиците смятат, че роботът може да намери приложение при наблюдение на морски и сладководни екосистеми, вземане на проби от водата и инспекция на крайбрежна инфраструктура.

"Мечтата ни е океанографи, морски биолози и хора от крайбрежните общности да могат да изстрелват този робот от брега или от лодка. Той ще лети до желаното място, ще се гмурка, за да направи измервания или да вземе проби, след което ще се върне с данните на значително по-ниска цена от традиционните методи", заяви Рафаел Цуферей, преподавател по машинно инженерство в MIT.

Резултатите от изследването са публикувани в научното списание Science.

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