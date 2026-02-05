Полицията в Дирборн, предградие на Детройт, стартира нова програма за използване на дронове като метод за "първа реакция" при сигнали за инциденти - инициатива, която за първи път се прилага в щата Мичиган. Целта е да се съкрати времето за реакция и да се намали несигурността за полицаи и други служби, като въздушни апарати бъдат изпращани на място още при постъпване на обаждане, преди пристигането на патрул.

По думите на началника на полицията в Дирборн Иса Шахин, дроновете позволяват почти мигновена оценка на ситуацията и предоставят информация в реално време на служителите на терен. Според него системата действа като "множител на силата", като подпомага по-доброто разпределение на ресурсите и по-бързото вземане на решения в критични моменти.

Технологичната платформа е доставена от компанията Skydio, специализирана в автономни дронове и т.нар. "dock hives" - стационарни станции, от които апаратите могат да бъдат дистанционно активирани. Тези "кошери" служат едновременно за съхранение, зареждане и изстрелване на дроновете и са проектирани да работят в температурен диапазон от минус 20 до плюс 50 градуса по Целзий. При активиране станциите използват ярки светлинни сигнали, които подчертават силно футуристичния характер на системата.

Skydio твърди, че нейни дронове вече се използват от над 1000 полицейски управления в САЩ - както в по-малки населени места, така и в големи градове като Лос Анджелис и Синсинати. Компанията представя технологията като начин за по-ефективно и безопасно полицейско присъствие, особено в ситуации с ограничена информация и висок риск.

Полицията на Сан Франциско се отказа от употребата на смъртоносни роботи
Подобни програми вече дават измерими резултати на други места. Представители на полицейското управление в Лейкууд, щата Колорадо, отчитат, че в рамките на няколко месеца дроновете са били първият реагиращ при по-голямата част от сигналите в обхванатите зони, като значителен брой арести са били извършени именно благодарение на въздушното наблюдение. Въпреки това инициативата в Дирборн вероятно ще засили и дебата около наблюдението, личната неприкосновеност и ролята на автоматизираните системи в ежедневната полицейска дейност.

