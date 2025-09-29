В страната на лалетата има голяма подкрепа за цифровизацията като решение на недостига на работна ръка

225 Снимка: БТА/АР

Половината от всички нидерландци се притесняват за своята онлайн сигурност и в обществото има широка подкрепа за по-активно участие на правителството в областта на цифровизацията. Въпреки това само малцинство от нидерланците ще вземат под внимание "цифровизацията" при избора, който ще направят в гласуването на предсрочните парламентарни избори точно след месец, на 29 октомври. Това показва проучване на "Ипсос И&O", цитирано от БТА.

Още предишно проучване на агенцията показа, че "цифровата несигурност" е трета със 73 процента след "липсата на жилища" и "поляризацията в обществото" от общо 15 проблемни области, които вълнуват нидерландците. Половината (48 на сто) се страхуват, че цифровите разработки могат да доведат до по-голямо социално неравенство.

Има голяма подкрепа за цифровизацията като решение на недостига на работна ръка. Три четвърти от нидерландците са съгласни с твърдението, че страната им трябва активно да преквалифицира работници в сектори с недостиг като информационните и комуникационни технологии и здравеопазването. Подкрепа за тази по-решителна политика има особено сред нидерландците над 25 години и избирателите на поне четири партии, които се очаква да влязат в новия парламент.

Седем от десет нидерландци са съгласни с твърдението, че цифровата сигурност е също толкова важна за бъдещето на страната им, колкото и доброто здравеопазване и образование. Същият процент (68 на сто) смята, че Нидерландия трябва да инвестира повече средства в цифровата си сигурност.

Шест от десет нидерландци (63 на сто) смятат, че силна цифрова икономика помага да се запази независимостта и сигурността на страната. Половината от нидерландците (52 на сто) смятат, че инвестициите в цифровата отбрана са по-важни от инвестициите в традиционната отбрана.

Осем от десет нидерландци (82 на сто) са съгласни с твърдението, че гражданите и предприятията носят отговорност за предотвратяването на цифрови атаки.

Въпреки факта, че нидерландците се притесняват за своята онлайн сигурност, осъзнават значението на дигитализацията за икономиката и смятат, че е добре правителството да се фокусира върху това, те само в ограничена степен отчитат "дигитализацията" при гласуването си на 29 октомври. Един на всеки пет нидерланци казва, че дигитализацията е "важна" при избора му за кого да гласува. Но когато в проучването анализаторите на "Ипсос И&O" задават въпроса "Кои от следните теми играят важна роля при избора на вашата предпочитана партия?", само 2 процента избират "цифрова (не)сигурност". От 23-те предложени теми, тази е с най-нисък рейтинг.

Различни проучвания, правени от юни насам, когато стана ясно, че страната отива на предсрочни избори, показват, че нидерландците се вълнуват най-много от жилищната криза, миграцията, здравеопазването, инфлацията и покупателната способност, както и заплахите от война/отбраната.

