Тейлър Суифт, Ариана Гранде и Charli XCX използват цифровите продажби, за да привличат най-верните си почитатели и да подобряват позициите си в класациите

154 Снимка: Apple

Музикалният магазин iTunes Store получава нова роля в епохата на стрийминг услугите. Изпълнители като Тейлър Суифт, Ариана Гранде, Charli XCX и Съмър Уокър използват платформата за ексклузивни издания и допълнителни песни, насочени към най-верните им почитатели. Така услугата, която някога промени начина за купуване на музика, отново се превръща в инструмент за популяризиране на нови албуми.

През 2019 г. Apple замени приложението iTunes за macOS с отделни приложения за музика, подкасти и телевизионно съдържание, но запази магазина. Междувременно слушането чрез абонамент измести покупките на отделни песни и албуми. Въпреки това възможността да предложат специално издание, което липсва в стрийминг платформите, дава на изпълнителите причина да насочват публиката си към iTunes Store.

През септември Ариана Гранде пусна концертна версия на албума "Petal" ексклузивно в магазина, след което той се изкачи от 15-о на 6-о място в класацията. Charli XCX предложи допълнителни композиции към "Music, Fashion, Film", а подобен подход използват и Doja Cat, Тинаше и Съмър Уокър. Значението на покупките се вижда и при "Life of a Showgirl" на Тейлър Суифт, чиито физически и цифрови продажби през първата седмица имат по-голям принос към резултатите на албума от стрийминга.

Apple продължава да представя iTunes Store пред музикалните компании като канал за продажби и популяризиране на изпълнители. Експертните мнения за ефективността на тази стратегия се разминават, а интересът към ексклузивните издания сам по себе си не означава масово завръщане към купуването на музика. Той обаче показва, че цифровият магазин запазва място на пазара, особено когато предлага съдържание, което почитателите не могат да получат с обичайния си абонамент.

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