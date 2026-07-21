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Директорът на американския Център за стандарти и иновации в областта на изкуствения интелект (CAISI) Крис Фол подаде оставка само три месеца след назначаването си. Новината беше потвърдена от агенцията пред няколко американски медии. Причината за напускането не се съобщава.

Фол пое ръководството на CAISI през април, след като неговият предшественик Колин Бърнс остана на поста по-малко от седмица. Според информация на The Washington Post Бърнс е бил отстранен, тъй като преди това е работил за Anthropic - компания, с която администрацията на президента Доналд Тръмп е имала конфликт.

Преди да оглави CAISI, Крис Фол ръководеше Службата за наука към Министерството на енергетиката по време на първия мандат на Тръмп. Той е бил и временно изпълняващ длъжността директор на агенцията ARPA-E, която финансира високорискови енергийни технологии, както и е заемал ръководни позиции в Службата за военноморски изследвания.

Преди Бърнс и Фол начело на институцията беше инвеститорът Дейвид Сакс, който изпълняваше ролята на съветник на Белия дом по изкуствения интелект и криптовалутите. Той напусна поста през март.

CAISI функционира към Националния институт за стандарти и технологии (NIST) и има ключова роля при разработването на технически стандарти, методики за оценка на AI модели и анализ на рисковете за киберсигурността.

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През последните месеци обаче агенцията остана встрани от някои от най-важните решения на администрацията.

През юни Министерството на търговията на САЩ използва рядко прилаган механизъм за експортен контрол, който на практика принуди Anthropic временно да изтегли AI моделите Mythos и Fable от пазара. Забраната беше отменена до края на месеца, след като министърът на търговията Хауърд Лътник заяви, че е удовлетворен от мерките за безопасност на компанията.

По-рано този месец Белият дом подписа указ за създаването на нова програма за надзор върху сигурността на AI под името Gold Eagle. Тя координира действията на федералните институции при откриване на уязвимости в системите с изкуствен интелект.

В програмата участват Министерството на търговията, Министерството на вътрешната сигурност и други федерални структури, но името на CAISI не фигурира сред тях.

Междувременно главният изпълнителен директор на Google DeepMind Демис Хасабис предложи създаването на независима организация, ръководена от индустрията, която да разработва стандарти за най-мощните AI модели по подобие на FINRA във финансовия сектор. Именно подобна задача беше възложена и на CAISI при създаването на центъра.

Оставката на Фол идва и на фона на нов дебат около китайските AI модели с отворени тегла. През уикенда внимание привлече новата версия на модела Kimi на китайската компания Moonshot, която според първоначалните оценки се представя на ниво с водещите западни AI системи.

Според Axios администрацията на Тръмп обсъжда възможности за ограничаване или забрана на китайските модели с отворени тегла. Идеята предизвика остри реакции, включително от Дейвид Сакс, който предупреди, че регулациите не бива да се използват като инструмент за защита на американските AI компании от конкуренция.

Досега CAISI е публикувал няколко анализа на китайските модели GLM-5.2 на Z.ai и DeepSeek V4 Pro, но почти не е разкривал подробности за методите, с които оценява големите езикови модели. Според TechCrunch от началото на юли Националният институт за стандарти и технологии и Министерството на търговията не са отговорили на въпроси относно начина, по който се извършват тези оценки.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.