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Инвестиционната компания "Порше СЕ" (Porsche SE), най-големият акционер във "Фолксваген" (Volkswagen), разширява присъствието си в космическата индустрия с инвестиция в американската ракетна компания "Стоук Спейс Текнолъджис" (Stoke Space Technologies), предаде ДПА.

SpaceX

Холдингът, контролиран от семействата Порше и Пиех, е придобил дял в компанията с инвестиция в ниския двуцифрен диапазон на милиони щатски долари. Сделката е част от нов кръг финансиране Series E, чрез който "Стоук Спейс" е набрала общо 1 млрд. долара. Така общият капитал, привлечен от компанията досега, достига 2,3 млрд. долара.

"Стоук Спейс" разработва двустепенна ракета носител, при която и двете степени са проектирани за пълна повторна употреба. Според Porsche SE в момента "СпейсЕкс" (SpaceX) е единствената друга компания, която следва подобен подход.

Технологията има за цел да позволи значително по-чести изстрелвания и в дългосрочен план да намали разходите за извеждане на товари в Космоса. Втората степен на ракетата е оборудвана с метален топлинен щит с активно охлаждане, който е предназначен да издържа на многократното навлизане в атмосферата.

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Председателят на управителния съвет на Porsche SE Ханс Дитер Пьотш определи подхода на американската компания като "уникален и многообещаващ" и заяви, че това я прави особено привлекателна инвестиция. По думите му пазарът на ракетни изстрелвания е изправен пред значително търсене, което в момента се обслужва почти изцяло от SpaceX.

"Стоук Спейс" обяви, че средствата от новия инвестиционен кръг ще бъдат използвани за ускоряване на разработката, производството и изстрелванията на ракетите Nova, както и за увеличаване на производствения и стартовия капацитет.

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Първата орбитална ракета на компанията - Nova Pathfinder, е планирана да извърши първия си полет през първата половина на 2027 г. Компанията възнамерява да проведе няколко мисии с Pathfinder през 2027 и 2028 г., докато паралелно разработва по-голямата Nova Block 2.

Новата версия ще може да извежда 15 метрични тона в ниска околоземна орбита в напълно използваема конфигурация, като първият ѝ полет е планиран за 2029 г.

За Porsche SE това е втората инвестиция в космическа компания. През 2021 г. холдингът придоби дял от няколко процента в германския стартъп "Изар Аероспейс" (Isar Aerospace), който разработва и произвежда ракети за извеждане на сателити в Космоса.

Инвестицията в Stoke Space е част от стратегията на Porsche SE за превръщането на холдинга в по-диверсифицирана и глобално ориентирана инвестиционна платформа.

"Стоук Спейс" вече разполага със собствен стартов комплекс на Кейп Канаверал, завършен през 2026 г., включващ стартова площадка, съоръжение за интеграция и инфраструктура за кацане на повторно използваемите степени на ракетата.

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