Търнъс е в Apple от десетилетия и има ключова роля в развитието на продукти като iPad, Mac и AirPods

1114 Снимка: Getty Images

В навечерието на своята 50-годишнина Apple се изправя пред ключов въпрос - кой ще наследи настоящия главен изпълнителен директор Тим Кук. Темата излезе на преден план след серия от промени в ръководството и напускания на висши мениджъри, пише Bloomberg.

По време на вътрешна среща служител е повдигнал въпроса за вълната от рокади, включително пенсионирането на оперативния директор и оттеглянето на други ключови фигури. Кук, който е на 65 години, отговори с необичайно откровен тон: "Когато хората достигнат определена възраст, някои се пенсионират", като подчерта, че основната задача е "Apple да продължи напред" и да достига "следващото ниво".

Джон Търнъс Снимка: Apple

Начело на списъка с потенциални наследници стои Джон Търнъс. Той отговаря за разработката на устройствата, които генерират около 80% от приходите на компанията, и през последните години постепенно разширява влиянието си в организацията.

Търнъс е в Apple от десетилетия и има ключова роля в развитието на продукти като iPad, Mac и AirPods. От 2021 г. оглавява хардуерното инженерство и стои зад разширяването на продуктовата линия, както и подобрения в производителността, батерията и свързаността. Наскоро именно той, а не Кук, представи новия лаптоп MacBook Neo - знак за нарастващата му публична роля.

Паралелно с това той поема контрол върху нови стратегически направления, включително разработки в областта на роботиката и устройства за "умен дом", както и координацията между хардуерните и софтуерните екипи. Това го превръща в една от най-влиятелните фигури в компанията.

Според бивши и настоящи служители Търнъс е "методичен инженер и прецизен ръководител", с управленски стил, близък до този на Кук. Подкрепата за него сред висшето ръководство е значителна, а мнозина го смятат за "очевиден избор" за следващ CEO.

Въпреки това има и съмнения дали той е достатъчно смел за радикални промени. Apple се сблъсква с нарастваща конкуренция в сферата на изкуствения интелект, където изостава спрямо компании като OpenAI и Google. Част от новите AI функции на Apple дори разчитат на външни технологии.

Самият Търнъс защитава подхода на компанията: "Ако го правим правилно, хората дори няма да го забележат", казва той, признавайки, че според някои Apple изостава.

Пред него стоят и сериозни предизвикателства - разработка на ново поколение устройства, включително AI-базирани носими технологии, сгъваеми устройства и големи промени в iPhone. Част от тези проекти могат да се окажат ключови за следващия етап от развитието на компанията.

Вътрешно Apple все още не е взела окончателно решение. Сред алтернативните кандидати се споменава и Сабих Хан, но опциите са ограничени от предпочитанието на Кук наследникът му да бъде избран отвътре.

Самият Кук не дава ясни сигнали за скорошно оттегляне, но признава, че активно мисли за бъдещето на компанията в следващите 5, 10 и 15 години. В този контекст изборът на наследник ще бъде решаващ за посоката на Apple в ерата след смартфоните и нарастващата роля на изкуствения интелект.

