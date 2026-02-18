Постоянното безпокойство и страх от уволнение може да причини безсъние, тревожност и дори параноя

Двама изследователи предупреждават, че не само реалната автоматизация, но и непрекъснатото внушение, че работниците скоро ще бъдат заменени от изкуствен интелект, може да има тежки психични последици. В статия, публикувана в списанието Cureus, те предлагат нов термин за явлението - AI replacement dysfunction (AIRD) - дисфункция, свързана със страх от заместване от AI.

Според авторите постоянната тревожност около евентуална загуба на работа може да доведе до симптоми като безсъние, тревожност, параноя и загуба на професионална идентичност - дори при хора без предходни психични разстройства или злоупотреба с вещества.

"Изместването от AI е невидимо бедствие", казва съавторът Джоузеф Торнтън, клиничен доцент по психиатрия в University of Florida. По думите му реакцията трябва да надхвърля кабинета на психиатъра и да включва общностна подкрепа и координирани усилия за възстановяване.

Досега общественото внимание беше насочено основно към психологическите ефекти от директното използване на AI технологии. Но според изследователите самият страх от технологично изместване заслужава отделно клинично внимание.

Опасенията не са безпочвени. Проучване на Ройтерс показва, че 71% от американците се тревожат, че AI може трайно да остави големи групи хора без работа. Водещи фигури от индустрията също засилват подобни страхове. Главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей предупреди, че AI може да унищожи половината от началните позиции в "белите якички". От своя страна Мустафа Сюлейман, ръководител на AI звеното в Microsoft, заяви, че в рамките на година и половина технологията може да автоматизира "повечето, ако не всички" административни задачи.

Макар подобни прогнози да са спорни, съкращения, свързани с внедряване на AI, вече се случват. Amazon например обяви съкращаването на 14 000 служители, изтъквайки "повишена ефективност" благодарение на AI.

В статията авторите посочват изследвания, които откриват положителна корелация между внедряването на AI в работната среда и повишени нива на тревожност и депресия. Други данни сочат, че професионалисти в сфери, считани за уязвими към автоматизация, често изпитват силен стрес и негативни емоции.

Съавторката Стефани Макнамара, студентка по психология в University of Florida, споделя, че е формулирала термина AIRD, след като е забелязала увеличаване на съкращенията, свързани с AI. Според нея симптомите често се въртят около усещане за загуба на смисъл и професионална стойност. При някои хора може да се прояви и отричане на значимостта на AI като защитен механизъм.

AIRD все още не е официално призната клинична диагноза. Изследователите обаче предлагат метод за скрининг чрез внимателно структурирани отворени въпроси, които да изключат други възможни причини за симптомите. Според тях е важно специалистите по психично здраве да бъдат подготвени да разпознават случаи, при които страданието произтича не от класическа психопатология, а от екзистенциалната заплаха от професионална "остарялост".

Авторите заключават, че с навлизането на AI в почти всички сектори, подобни случаи вероятно ще стават все по-чести - и обществото трябва да е готово да ги посрещне.

