Х-59 цели да превърне оглушителния звуков гръм в едва доловим тътен, отваряйки пътя за ново поколение свръхзвукови пътнически самолети и шпионски дронове

17004 Снимка: Lockheed Martin

Експерименталният свръхзвуков самолет X-59 на НАСА, разработен по програмата QueSST (Quiet SuperSonic Technology), се издигна в небето за първи път. Полетът се състоя от секретната база на Lockheed Martin, известна като "Skunk Works", в Палмдейл, Калифорния.

През 60-те години на миналия век гражданските свръхзвукови полети изглеждаха като неизбежното бъдеще на авиацията, но тази ера така и не настъпи. Освен технически и финансови пречки, основна причина за провала беше звуковият гръм - оглушителен шум от над 110 децибела, предизвикан от ударната вълна на самолета при преминаване на звуковата бариера.

Този феномен не само причиняваше дискомфорт, но и водеше до щети като счупени прозорци, което в крайна сметка доведе до забрана на свръхзвуковите полети над населени места.

Днес НАСА и Lockheed Martin се опитват да решат този проблем с X-59. Целта на едноместния демонстрационен самолет е да докаже, че специалната геометрия на фюзелажа може да смекчи звуковия ефект. Вместо концентрирана ударна вълна, дизайнът на X-59 разпределя налягането по цялата дължина на корпуса, като го разсейва и пренасочва нагоре. Резултатът е трансформирането на звуковия "гръм" в далеч по-приемлив "тътен" със сила между 60 и 80 децибела - сравним със затварянето на врата на автомобил.

Успехът на програмата може да доведе до промяна в регулациите и да възроди идеята за масови свръхзвукови пътувания. В следващите етапи на проекта X-59 ще изпълнява полети над определени населени места в специален въздушен коридор, за да се събере обратна връзка от обществото.

Първият полет беше проведен с дозвукова скорост и имаше за цел единствено да потвърди летателната годност на машината.

Предстоят тестове, при които постепенно ще бъде достигната и премината скоростта на звука, след което ще започне същинската част от изследователската програма.

X-59 трябва да може да се движи със скорост от 1560 км/ч на височина около 16 800 метра.

"Изключително сме развълнувани от осъществяването на първия полет на X-59", заяви О Джей Санчес, вицепрезидент и генерален мениджър на Lockheed Martin Skunk Works. "Този самолет е доказателство за иновациите и експертизата на нашия обединен екип и ние се гордеем, че сме в челните редици на разработката на тихи свръхзвукови технологии."

Самолет, способен да лети сравнително тихо със свръхзвукова скорост, може да революционизира въздушния пътнически транспорт или да доведе до появата на нови по-ефективни разузнавателни дронове. Именно това е целта на изследователската програма. X-59 няма да се превърне в серийна машина, а но неговото "ДНК" ще се открие в множество бъдещи летателни системи, смятат от НАСА.

