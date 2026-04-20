Снимка: Shutterstock

Европейската комисия се оказа в центъра на сериозен технологичен скандал, след като нейното приложение за проверка на възрастта беше компрометирано по време на публична демонстрация. Инструментът, който трябваше да гарантира защита на непълнолетните онлайн, се провали още при първите реални тестове - и то с изненадваща лекота.

Според изследване на Botcrawl, специалисти по сигурност са успели да заобиколят почти всички защитни механизми на приложението без нужда от сложни инструменти. Биометричната проверка е била деактивирана, ПИН кодът - заобиколен, а механизмите за блокиране - премахнати. Въпреки това системата продължавала да показва, че възрастта на потребителя е успешно потвърдена - нещо, което поставя под съмнение самата ѝ основна функция.

Още по-притеснителни се оказват проблемите с обработката на личните данни. При NFC сканиране приложението е съхранявало изображения на лица като PNG файлове, които не винаги са били изтривани. При селфи проверките ситуацията е още по-сериозна - снимките са се записвали във външна памет и често са оставали там дори след приключване на процеса, което създава реален риск за поверителността.

Разминаването между реалността и официалните изявления е трудно обяснимо. Председателят на Урсула фон дер Лайен представи приложението като напълно готово за внедряване, а не като тестова версия.

Именно това прави провала още по-сериозен - особено на фона на амбицията инструментът да се използва като ключов механизъм за защита на децата в интернет.

Случаят повдига важни въпроси не само за качеството на разработката, но и за начина, по който се комуникират подобни технологични решения към обществото. Когато става дума за чувствителни данни и сигурност, подобни пропуски могат да имат далеч по-големи последствия от един неуспешен тест.

