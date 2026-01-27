Дори при най-добрите сценарии ефективността е едва 30–50%, но индустрията бърза да навакса

Човекоподобните роботи, които все по-често се представят като бъдещата работна сила на индустрията, все още са значително по-малко ефективни от хората. Това признава открито UBTech, един от водещите китайски производители в този сегмент. По думите на ръководството на компанията, най-напредналите им роботи в момента достигат едва между 30 и 50 процента от човешката производителност и то само при строго определени и сравнително прости операции.

В интервю за "Файненшъл Таймс" директорът на UBTech Michael Tam обяснява, че тези резултати са валидни основно за задачи като сгъване на кутии, преместване на елементи и визуален контрол на качеството. Въпреки това компаниите, които експериментират с внедряване на човекоподобни роботи в производството, не се отказват. Логиката им напомня надпреварата в сферата на изкуствения интелект - дори ако технологията не е напълно готова, ранното участие може да осигури стратегическо предимство в бъдеще.

Китай е в центъра на този процес. През 2024 г. именно там е инсталирана над половината от всички индустриални роботи в света, макар че в повечето случаи става дума за класически манипулатори, а не за хуманоидни конструкции.

Поддръжниците на човекоподобните роботи изтъкват, че основното им предимство е универсалността - те могат да бъдат адаптирани към различни среди и задачи, за разлика от специализираните машини. Критиците обаче посочват високата цена, сложната поддръжка и все още ограничената ефективност като сериозни пречки за масово внедряване.

Една от основните цели на UBTech през тази година е разработването на пълнофункционална роботизирана ръка, която максимално да наподобява човешката. В момента повечето човекоподобни роботи използват сменяеми манипулатори, които са оптимизирани за конкретни операции и изискват човешка намеса при пренастройване. Това ограничава гъвкавостта и увеличава разходите. Компанията вярва, че напредъкът в тази област ще бъде ключов за скока в производителността през следващите години.

Миналата година UBTech е произвела около 500 човекоподобни робота за индустриални цели, а до края на настоящата планира да увеличи броя им до 10 000. Очакванията са до следващата година ефективността им при някои операции да достигне 80% от човешката. Моделите Walker S2 вече намират приложение не само в предприятия на Texas Instruments, но и при европейския авиационен гигант Airbus. Въпреки това независими експерти подчертават, че засега тези внедрявания имат по-скоро експериментален характер.

Дори при 80% ефективност човекоподобните роботи могат да се окажат икономически изгодни, тъй като не се нуждаят от почивки, отпуски или смени. Според UBTech, колкото по-рано роботите започнат да се използват в реална производствена среда, толкова по-бързо ще се обучават чрез реални данни и толкова по-осезаем ще бъде напредъкът им. Въпросът вече не е дали човекоподобните роботи ще навлязат масово в индустрията, а колко време ще им е нужно, за да настигнат човека.

