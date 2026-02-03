Системата за подаване на горивото към основната степен на ракетата е имала дефект

НАСА отлага планираното изстрелване на мисията "Артемида II" към Луната за най-рано март, след като по време на генерално изпитание преди полета бяха установени технически проблеми. Агенцията първоначално разглеждаше 8 февруари като възможна дата за старта на мисията, която ще изпрати четирима астронавти на 10-дневен полет около Луната.

Решението за отлагане е взето след пълна симулация на процедурите преди изстрелване, включително зареждането на ракетата Space Launch System (SLS) с криогенно гориво. По време на двудневния тест инженерите са изпълнили значителна част от планираните задачи, но са се сблъскали и с редица затруднения.

От НАСА съобщиха, че е необходимо допълнително време за анализ на събраните данни, както и за провеждането на втори подобен тест, преди да бъде дадена зелена светлина за полета. Това измества най-ранната възможна дата за изстрелване към март 2026 г.

В момента агенцията разполага с пет възможни стартови прозореца през март - между 6 и 9 март, както и на 11 март. Ако нито една от тези дати не бъде използвана, следващият прозорец се отваря през април.

Основният проблем по време на теста е свързан с теч на течен водород, установен при интерфейс, който подава горивото към основната степен на ракетата. Подобни течове бяха сред причините за сериозните забавяния и при предишната мисия "Артемида I". Въпреки усилията на екипите да овладеят ситуацията и да напълнят резервоарите с течен кислород и водород, скоростта на изтичане отново се е увеличила в края на симулираното обратно броене, което е довело до прекратяване на теста малко преди финала му.

Освен това по време на изпитанието са регистрирани прекъсвания в аудиокомуникациите, както и допълнителни забавяния при проверките на люка на капсулата "Орион". Самите астронавти не са участвали в теста.

Екипажът на "Артемида II" - астронавтите на НАСА Рийд Уайзман, Виктор Гловър и Кристина Кох, както и канадецът Джереми Хансен - се намираше в карантина от края на януари, но заради отлагането тя ще бъде прекратена. Астронавтите ще трябва отново да влязат в карантинен режим две седмици преди новата дата за изстрелване.

Когато мисията все пак стартира, тя ще отбележи исторически момент. "Артемида II" ще бъде първият пилотиран полет отвъд ниска околоземна орбита от декември 1972 г., когато астронавтите от "Аполо 17" се завръщат от последната до момента мисия на човечеството до Луната.

Настоящото отлагане е поредното в дълга серия. Оригинално "Артемида II" бе планирана за 2023 година, но датата постоянно бе измествана. Става все по-вероятно "Артемида III" също да не бъде осъществена в зададения срок.

