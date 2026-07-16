Американците взели съветския флаг със себе си като жест на добра воля

1321 Снимка: Sothebys

Знамето на СССР, което астронавтът на НАСА Едуин "Бъз" Олдрин взима със себе си по време на мисията "Аполо 11" и което е било на Луната, беше продадено за 80 000 долара на търг на "Сотбис" в Ню Йорк, според резултатите от наддаването, цитирани от ТАСС.

Лотът е предложен от семейството на Олдрин с предварителна оценка между 7000 и 10 000 долара.

Към знамето е приложено писмо, подписано от Бъз Олдрин, което потвърждава неговия произход.

Според описанието на лота съветското знаме с размери 4 на 6 инча (1 инч = 2,54 сантиметра) се е намирало на борда на командния модул "Колумбия" по време на историческата мисия "Аполо 11" през юли 1969 г.

"Летяло е до Луната с "Аполо 11", е написал Олдрин върху платното.

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По думите на астронавта той взима знамето на СССР със себе си като жест на добра воля и като знак, че кацането на Луната е постижение на цялото човечество, а не само на САЩ. Освен американския флаг, личният комплект на Бъз Олдрин включва знамената на щата Тексас, на щата Ню Джърси и на СССР.

На 20 юли 1969 г. американските астронавти Нийл Армстронг и Бъз Олдрин - членове на екипажа на мисията "Аполо 11", стават първите жители на Земята, стъпили на повърхността на Луната.

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