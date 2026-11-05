Автомобилният бизнес на компанията расте със сериозни темпове, но слабата прогноза за печалбата изпрати акциите надолу със 7%

590 Снимка: OpenAI

Qualcomm приключи четвъртото тримесечие на финансовата 2026 година с резултати, близки до очакванията на Уолстрийт, но прогнозата за следващия период разочарова инвеститорите. Акциите на компанията поевтиняха със 7% в удължената търговия, след като очакваната печалба се оказа малко под пазарните прогнози.

Коригираните приходи на Qualcomm достигнаха 10,44 млрд. долара, което е спад от 7% на годишна база, при очаквани 10,48 млрд. долара. Печалбата на акция възлезе на 2,17 долара и леко надмина прогнозата от 2,16 долара. За текущото тримесечие компанията очаква приходи между 10,4 и 11,2 млрд. долара и печалба от 2,15 до 2,35 долара на акция.

Най-сериозният проблем остава бизнесът с чипове за смартфони. Продажбите в това направление са намалели с 26% до 5,14 млрд. долара, оставайки под очакваните от анализаторите 5,21 млрд. долара. Qualcomm все пак отчита подобрение спрямо предходното тримесечие и смята, че доставките на устройства с Android в Китай вече са достигнали най-ниската си точка. Компанията обаче не очаква съществен растеж на пазара на смартфони през 2027 година.

Значително по-добре се представя автомобилното подразделение, чиито приходи са скочили с 89% до 1,99 млрд. долара при очаквани 1,66 млрд. долара. Сегментът "Интернет на нещата" също отчита ръст от 4% до 1,88 млрд. долара. Приходите от лицензиране на интелектуална собственост са намалели със 7% до 1,3 млрд. долара, въпреки удължените споразумения с Apple, Huawei и Transsion.

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Qualcomm разчита все повече и на центровете за данни като източник на бъдещ растеж. Според главния изпълнителен директор Кристиано Амон това направление е донесло 650 млн. долара през тримесечието, основно от адаптиране на решения и технологии за свързаност. Компанията очаква приходите от центрове за данни да достигнат 5 млрд. долара през финансовата 2027 година.

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