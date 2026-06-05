4093 Снимка: iStock by Getty Images

Компания, свързвана с Google, чака одобрение да пусне милиони биоинженерни комари в природата. Проектът предизвика обществено недоволство в САЩ. Инициативата е насочена към борба с болести, пренасяни от комари, но вече е обект на критики и регулаторен контрол.

Става дума за проектът Debug. Той планира да разпространи около 32 милиона комара в щатите Флорида и Калифорния. Компанията търси разрешение от Американската агенция за опазване на околната среда.

Идеята включва пускане на мъжки комари, заразени с бактерията Wolbachia. Тя води до репродуктивна несъвместимост, при която яйцата на женските не се излюпват след чифтосване с такива мъжки. Целта е постепенно намаляване на популацията на вида Aedes aegypti, който пренася заболявания като денга, жълта треска и вируса Зика.

Според описанието на проекта, мъжките комари не хапят хора, което означава, че не представляват директен риск за населението. Методът е част от по-широка стратегия, известна като стерилна инсектна техника, която се разглежда като потенциален инструмент за контрол на болестите.

Проектът обаче е срещнат с критики от част от обществото. В публични коментари, цитирани от Futurism, граждани поставят под въпрос мотивите и последиците от подобна намеса в екосистемите. Част от тях предупреждават за риска частни компании да участват в регулирането на природни процеси.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Експерти по темата посочват, че макар подходът с Wolbachia да показва обещаващи резултати, той остава експериментален. Сред рисковете се открояват необходимостта от постоянни масови изпускания на комари и възможността от непълно разделяне на мъжки и женски екземпляри при производството.

Научни изследвания, цитирани в материала, отбелязват, че дори малък процент грешки при сортирането може да намали ефективността на метода. Посочват се и случаи от други страни, при които подобни програми са довели до непредвидени генетични последствия.

Проектът все още очаква решение от регулаторните органи в САЩ, а общественото обсъждане продължава до края на този ден.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.