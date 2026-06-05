Проект Debug: Милиони биоинженерни комари на Google чакат одобрение да бъдат пуснати в дивото
Планът на корпорацията предизвика притеснения и критики за недобре обмислени екологични рискове
Компания, свързвана с Google, чака одобрение да пусне милиони биоинженерни комари в природата. Проектът предизвика обществено недоволство в САЩ. Инициативата е насочена към борба с болести, пренасяни от комари, но вече е обект на критики и регулаторен контрол.
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Става дума за проектът Debug. Той планира да разпространи около 32 милиона комара в щатите Флорида и Калифорния. Компанията търси разрешение от Американската агенция за опазване на околната среда.
Идеята включва пускане на мъжки комари, заразени с бактерията Wolbachia. Тя води до репродуктивна несъвместимост, при която яйцата на женските не се излюпват след чифтосване с такива мъжки. Целта е постепенно намаляване на популацията на вида Aedes aegypti, който пренася заболявания като денга, жълта треска и вируса Зика.
Според описанието на проекта, мъжките комари не хапят хора, което означава, че не представляват директен риск за населението. Методът е част от по-широка стратегия, известна като стерилна инсектна техника, която се разглежда като потенциален инструмент за контрол на болестите.
Проектът обаче е срещнат с критики от част от обществото. В публични коментари, цитирани от Futurism, граждани поставят под въпрос мотивите и последиците от подобна намеса в екосистемите. Част от тях предупреждават за риска частни компании да участват в регулирането на природни процеси.
Експерти по темата посочват, че макар подходът с Wolbachia да показва обещаващи резултати, той остава експериментален. Сред рисковете се открояват необходимостта от постоянни масови изпускания на комари и възможността от непълно разделяне на мъжки и женски екземпляри при производството.
Научни изследвания, цитирани в материала, отбелязват, че дори малък процент грешки при сортирането може да намали ефективността на метода. Посочват се и случаи от други страни, при които подобни програми са довели до непредвидени генетични последствия.
Проектът все още очаква решение от регулаторните органи в САЩ, а общественото обсъждане продължава до края на този ден.