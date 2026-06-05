Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Компания, свързвана с Google, чака одобрение да пусне милиони биоинженерни комари в природата. Проектът предизвика обществено недоволство в САЩ. Инициативата е насочена към борба с болести, пренасяни от комари, но вече е обект на критики и регулаторен контрол.

Още по темата

Става дума за проектът Debug. Той планира да разпространи около 32 милиона комара в щатите Флорида и Калифорния. Компанията търси разрешение от Американската агенция за опазване на околната среда.

Идеята включва пускане на мъжки комари, заразени с бактерията Wolbachia. Тя води до репродуктивна несъвместимост, при която яйцата на женските не се излюпват след чифтосване с такива мъжки. Целта е постепенно намаляване на популацията на вида Aedes aegypti, който пренася заболявания като денга, жълта треска и вируса Зика.

Според описанието на проекта, мъжките комари не хапят хора, което означава, че не представляват директен риск за населението. Методът е част от по-широка стратегия, известна като стерилна инсектна техника, която се разглежда като потенциален инструмент за контрол на болестите.

Проектът обаче е срещнат с критики от част от обществото. В публични коментари, цитирани от Futurism, граждани поставят под въпрос мотивите и последиците от подобна намеса в екосистемите. Част от тях предупреждават за риска частни компании да участват в регулирането на природни процеси.

Експерти по темата посочват, че макар подходът с Wolbachia да показва обещаващи резултати, той остава експериментален. Сред рисковете се открояват необходимостта от постоянни масови изпускания на комари и възможността от непълно разделяне на мъжки и женски екземпляри при производството.

Google има план за елиминиране на комарите в световен мащаб
Виж още Google има план за елиминиране на комарите в световен мащаб

Научни изследвания, цитирани в материала, отбелязват, че дори малък процент грешки при сортирането може да намали ефективността на метода. Посочват се и случаи от други страни, при които подобни програми са довели до непредвидени генетични последствия.

Проектът все още очаква решение от регулаторните органи в САЩ, а общественото обсъждане продължава до края на този ден.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Прессекретариатът на Йотова отговори защо е помилван "българския Ескобар" Днес
Прессекретариатът на Йотова отговори защо е помилван "българския Ескобар"
20215
Меган Маркъл е била принудена да напусне Холивуд заради поведението и провалите си Лайф
Меган Маркъл е била принудена да напусне Холивуд заради поведението и провалите си
9521
Отново 3:0: България не даде шансове и на Португалия на Евроволей (видео) Корнер
Отново 3:0: България не даде шансове и на Португалия на Евроволей (видео)
8505
София и Варна влязоха в Топ 100 на международна класация за иновации Бизнес
София и Варна влязоха в Топ 100 на международна класация за иновации
4052
Най-голямата древноримска стенна мозайка вече е достъпна за публика Impressio
Най-голямата древноримска стенна мозайка вече е достъпна за публика
3522
Ами ако просто изключим алгоритъма? Австралия иска да върне свободата на фийда URBN
Ами ако просто изключим алгоритъма? Австралия иска да върне свободата на фийда
1514
Италианска принцеса отваря римския си дворец за туристи (снимки/видео) Trip
Италианска принцеса отваря римския си дворец за туристи (снимки/видео)
3059
Пилето, което само си прави соса: Сочно месо с печени чушки и топяща се моцарела Вкусотии
Пилето, което само си прави соса: Сочно месо с печени чушки и топяща се моцарела
5669
4 зодии трябва да внимават повече с парите тази есен Zodiac
4 зодии трябва да внимават повече с парите тази есен
1179
Студен фронт ще ни напомни, че лятото е към края си Времето
Студен фронт ще ни напомни, че лятото е към края си
2969