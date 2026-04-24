Изграждането на център за данни с капацитет от 17 гигавата в щата Тексас е стопирано от липса на клиенти

Снимка: iStock by Getty Images

Амбициозният проект за център за данни на Доналд Тръмп изпитва сериозни затруднения още в ранен етап. Според информация на Axios компанията Fermi America не успява да осигури ключови елементи като стабилни приходи, клиенти и инфраструктура.

Компанията е основен разработчик на проекта "President Donald J. Trump Advanced Energy and Intelligence Campus". Въпреки мащабните планове, до момента няма осигурен нито един търговски клиент, което е критично условие за функционирането на подобни съоръжения.

Проблемите се задълбочават и на управленско ниво. Главният изпълнителен директор Тоби Нойгебауер напуска поста си, а малко след това и финансовият директор Майлс Евърсън също се оттегля. Това става ясно от документи, подадени до Комисията по ценни книжа и борси на САЩ.

Ден преди официалното си оттегляне Нойгебауер признава, че компанията е подценила сложността на веригата за доставки. "Може да съм разбрал погрешно къде се намира веригата за доставки", заявява той и добавя: "Ще приема това като провал."

Проектът, известен като Project Matador, предвижда изграждането на център за данни с капацитет от 17 гигавата в щата Тексас. Въпреки това липсата на клиенти поставя под въпрос неговата реализация.

Финансовите резултати също са негативни. През 2025 година компанията отчита загуба от близо 500 милиона долара без значими приходи. За последните шест месеца акциите ѝ са загубили около 71% от стойността си.

Според информация на Ройтерс, Нойгебауер дори е предложил компанията да бъде продадена на части, но ръководството е отхвърлило тази идея.

Случаят поставя въпроси за устойчивостта на бързо развиващия се сектор на центровете за данни, които са ключови за развитието на изкуствения интелект.

