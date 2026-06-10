Проектът за дигитална идентификация на Сам Алтман започна съкращения
Tools for Humanity наскоро получи оценка от 2,5 милиарда долара
Основаната от главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман компания Tools for Humanity е започнала съкращения на служители. Новината идва на фона на затруднения при разширяването на бизнеса и растящи регулаторни предизвикателства около основния продукт на компанията.
Според информация на Business Insider ръководството е уведомило служителите за промени в част от екипите и длъжностите. Не се посочва колко души ще бъдат засегнати. До момента компанията е имала над 500 служители и се оценява на около 2,5 милиарда долара, като сред инвеститорите са известни фондове като Andreessen Horowitz.
Основният продукт на Tools for Humanity е устройството Orb. То сканира ириса на потребителите и създава цифров идентификатор, който според компанията може да служи като доказателство, че даден човек е реална личност, а не изкуствен интелект или автоматизиран бот.
Проектът е част от инициативата World, която цели да предложи глобална система за цифрова идентификация в ерата на генеративния изкуствен интелект. Според компанията подобна технология може да помогне в борбата с измами, дийпфейкове и фалшиви онлайн профили.
Въпреки амбициозните цели, Tools for Humanity среща трудности при разширяването на инфраструктурата си. По-рано тази година главният бизнес директор на компанията Тревър Трейна призна пред списание Time, че организацията не е била подготвена за бързото нарастване на търсенето на решения за удостоверяване на самоличност.
"Признаваме, че имаме проблем. Ограничени сме от броя на устройствата Orb", заяви Трейна.
Компанията вече си партнира с платформи като Tinder, Zoom и Docusign, които проучват възможности за използване на системата за цифрова идентификация.
В същото време проектът се сблъсква със сериозна съпротива от регулатори по света. Властите в редица държави от Азия, Африка, Южна Америка и Европа временно са ограничили или напълно са забранили използването на устройствата Orb заради опасения относно събирането и съхранението на биометрични данни.
Предстоящите съкращения могат да се окажат важен индикатор за състоянието на компанията. Те идват в момент, когато секторът търси решения за разграничаване между реални хора и все по-убедителни AI системи, но остава неясно доколко потребителите и регулаторите са готови да приемат масово сканиране на ириси като отговор на този проблем.