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Основаната от главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман компания Tools for Humanity е започнала съкращения на служители. Новината идва на фона на затруднения при разширяването на бизнеса и растящи регулаторни предизвикателства около основния продукт на компанията.

Според информация на Business Insider ръководството е уведомило служителите за промени в част от екипите и длъжностите. Не се посочва колко души ще бъдат засегнати. До момента компанията е имала над 500 служители и се оценява на около 2,5 милиарда долара, като сред инвеститорите са известни фондове като Andreessen Horowitz.

Основният продукт на Tools for Humanity е устройството Orb. То сканира ириса на потребителите и създава цифров идентификатор, който според компанията може да служи като доказателство, че даден човек е реална личност, а не изкуствен интелект или автоматизиран бот.

Проектът е част от инициативата World, която цели да предложи глобална система за цифрова идентификация в ерата на генеративния изкуствен интелект. Според компанията подобна технология може да помогне в борбата с измами, дийпфейкове и фалшиви онлайн профили.

Въпреки амбициозните цели, Tools for Humanity среща трудности при разширяването на инфраструктурата си. По-рано тази година главният бизнес директор на компанията Тревър Трейна призна пред списание Time, че организацията не е била подготвена за бързото нарастване на търсенето на решения за удостоверяване на самоличност.

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"Признаваме, че имаме проблем. Ограничени сме от броя на устройствата Orb", заяви Трейна.

Компанията вече си партнира с платформи като Tinder, Zoom и Docusign, които проучват възможности за използване на системата за цифрова идентификация.

В същото време проектът се сблъсква със сериозна съпротива от регулатори по света. Властите в редица държави от Азия, Африка, Южна Америка и Европа временно са ограничили или напълно са забранили използването на устройствата Orb заради опасения относно събирането и съхранението на биометрични данни.

Предстоящите съкращения могат да се окажат важен индикатор за състоянието на компанията. Те идват в момент, когато секторът търси решения за разграничаване между реални хора и все по-убедителни AI системи, но остава неясно доколко потребителите и регулаторите са готови да приемат масово сканиране на ириси като отговор на този проблем.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.