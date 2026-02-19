Изкуственият интелект може да се изправи пред срив, сравним с катастрофата на цепелинът "Хинденбург" (LZ 129 Hindenburg) - събитие, което окончателно слага край на ерата на пътническите дирижабли. Това предупреждение отправя проф. Майкъл Уулдридж от Оксфордски университет в интервю за "Гардиън".

Изкуственият интелект

"Катастрофата на "Хинденбург" унищожи глобалния интерес към дирижаблите; от този момент нататък това беше мъртва технология. Подобен момент е реален риск и за изкуствения интелект", заявява Уулдридж.

През 30-те години на XX век огромните германски дирижабли изглеждат като бъдещето на междуконтиненталния транспорт. "Хинденбург", с дължина над 240 метра и способен да превозва десетки пътници през Атлантика. Той е символ на технологичен напредък. През 1937 г. обаче апаратът избухва в пламъци при опит за кацане в Ню Джърси. Причината - запалване на огромните количества водород на борда след искра. Кадрите от огненото бедствие обикалят света и практически слагат край на индустрията.

Според Уулдридж, аналогичен срив не е изключен и при AI, въпреки че секторът е привлякъл инвестиции за над един трилион долара. "Това е класически технологичен сценарий. Имате технология, която е много обещаваща, но не е тествана толкова стриктно, колкото би трябвало, а търговският натиск зад нея е огромен", казва той.

Потенциален катализатор за подобен "Хинденбург момент" може да бъде фатална софтуерна актуализация при автономни автомобили или погрешно решение, взето от AI система, което да доведе до колапс на голяма компания. Основната тревога на професора обаче са пропуските в безопасността на чатботовете с изкуствен интелект, които вече се използват масово.

По думите му те разполагат със слаби защитни механизми, често са непредсказуеми и са проектирани да изграждат човешкоподобен образ, включително чрез склонност да се съгласяват с потребителя, за да поддържат ангажираност. Това може да засилва негативни мисли и да доведе до психични кризи, включително тежки откъсвания от реалността. Подобни случаи на т.нар. "психоза, предизвикана от AI" вече са били свързвани с преследване, самоубийства и убийства.

От OpenAI са признали, че повече от половин милион потребители седмично водят разговори с ChatGPT, които показват признаци на психотични епизоди.

"Компаниите искат да представят AI по много човешки начин, но според мен това е много опасен път", казва Уулдридж. "Трябва да разберем, че това са просто силно усъвършенствани електронни таблици - инструменти и нищо повече."

Като положителен пример той посочва компютъра на кораба в сериала Star Trek, който в ранен епизод отговаря, че разполага с "недостатъчно данни", за да даде отговор - и го прави с отчетливо механичен, а не човешки глас.

"Това не е, което получаваме днес. Получаваме свръхуверен AI, който казва: да, ето отговора", допълва той. "Може би имаме нужда AI да ни говори с гласа на компютъра от "Стар Трек". Никога не бихте го сбъркали с човешко същество."

ИЗБРАНО
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки/видео) Днес
Пуснаха нови записи от хижа "Петрохан", не е имало други хора или коли (снимки/видео)
67214
Богат бизнесмен иска да излиза с Никол Кидман Лайф
Богат бизнесмен иска да излиза с Никол Кидман
5264
На 72 секунди от сензация: Швейцария водеше с 2:0, но изпусна олимпийския шампион Корнер
На 72 секунди от сензация: Швейцария водеше с 2:0, но изпусна олимпийския шампион
14853
Словакия обяви извънредно положение заради спрените петролни доставки по "Дружба" Бизнес
Словакия обяви извънредно положение заради спрените петролни доставки по "Дружба"
3544
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцида в Газа" Impressio
Повече от 80 актьори и режисьори с отворено писмо срещу "мълчанието" на "Берлинале" относно "геноцид...
1911
Забранено за милиардери: Швеция търси обитатели на пет частни острова Trip
Забранено за милиардери: Швеция търси обитатели на пет частни острова
9726
Любимата храна на Лейди Гага е много по-семпла, отколкото си мислите Вкусотии
Любимата храна на Лейди Гага е много по-семпла, отколкото си мислите
653
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца Zodiac
Обичат и заслужават да бъдат обичани: Трите зодии с най-чисти сърца
1169
Гардиън: Европа да се готви за 3 градуса глобално затопляне Времето
Гардиън: Европа да се готви за 3 градуса глобално затопляне
290