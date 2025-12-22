През 2025 г. новините за изкуствения интелект бяха почти толкова много, колкото и стартъпите, които изникнаха в сегмента. За едни ИИ е път към утопия, където хората са освободени от труд и отговорности. За други — екзистенциална заплаха, която ще унищожи човечеството. Но рядко се задава най-важният въпрос: кой печели от тези сценарии?

Изкуственият интелект

Според известната социоложка Треси Макмилън Котом, отговорът е ясен - каквото и да се случи, бъдещето на AI е в полза на богатите. По време на панелна дискусия в Urban Consulate в Детройт, Котом заяви:

"Когато някой се опитва да ви убеди, че бъдещето вече е решено, това е защото всъщност то е дълбоко несигурно."

Според нея разказът за неизбежното бъдеще, доминирано от изкуствения интелект прикрива страха на най-богатите и влиятелни хора.

"Това обещание за бъдеще с изкуствен интелект е всъщност колективната тревожност на много богати и могъщи хора за това доколко ще могат да ни контролират през идните години."

Ако хората бъдат убедени, че "ИИ вече е тук", че "краят е неизбежен" и че няма алтернатива, те сами ще помогнат това бъдеще да се осъществи, смята тя.

"Моята най-смела идея е просто да откажем", каза Котом под аплодисменти.

Котом поставя под съмнение и предпоставката, че общество, доминирано от изкуствен интелект, е неотменима съдба. Тя посочва, че технологичните компании вече се сблъскват с ограничения в развитието на големите езикови модели (LLM).

Като ироничен пример тя споменава факт, че след скорошна актуализация през декември ChatGPT не е успял да генерира коректен плакат с азбуката за деца в предучилищна възраст.

Според Котом, истинската опасност не е, че хората ще изчезнат, а че ще бъдат лишени от човешко достойнство.

Котом прави паралел с миналото, припомняйки, че робството също е било представяно като естествен и неизбежен ред - мит, разпространяван от най-богатите и влиятелни хора на своето време. Но това не е попречило да се стигне до отказ от тези парадигми.

