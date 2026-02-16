Въпреки че има определени различия между технологиите за производство на LCD панели и полупроводникови компоненти, базовата инфраструктура и ключовите процеси в двата типа производства са в голяма степен сходни. На фона на недостига на чипове това насочва производителите на полупроводници към свободните или недоизползвани мощности за LCD панели, предаде "Калдата".

Както посочва DigiTimes, силният натиск от китайските конкуренти, както и ниската рентабилност на сегмента, карат редица тайвански и южнокорейски компании да се разделят със старите си фабрики за LCD. Сред засегнатите са AUO, Innolux и LG Display. Същевременно тези мощности могат да бъдат придобити и преоборудвани за производство на памети или други чипове от компании като TSMC, Micron, ASE и SK hynix.

Innolux планира до юни тази година напълно да премести персонала си и да демонтира оборудването от завода за LCD панели Plant 5, а до септември същото да се случи и с Plant 2. Според информацията Micron Technology вече проявява интерес към първия обект, след като по-рано е постигнала договореност с TSMC за преустройство на един от тайванските заводи на компанията за тестване и пакетиране на чипове за памет. По други данни потенциалният нов собственик на Plant 5 може да бъде ASE, специализирана в услуги по тестване и опаковане на чипове, като тя не крие интереса си към това съоръжение.

Наскоро Powertech инвестира около 220 млн. долара, за да придобие съоръжението на AUO в Синджу за опаковане на чипове по метода FOPLP. Очаква се тази стъпка да помогне на Powertech да се приспособи по-успешно към текущата пазарна среда, в която се търсят компоненти за инфраструктурата на изкуствения интелект. HannStar, от своя страна, неотдавна отдаде под наем две свои съоръжения в Тайван на Wiwynn, която ще изпълнява там поръчки за американските гиганти в облачните услуги.

След като се отказа от производството на AMOLED сензорни панели, HannsTouch освободи обект в южен Тайван, който може да бъде предложен на бъдещи собственици. Сред възможните кандидати се споменават TSMC или Micron Technology, както под формата на лизинг, така и при пълно придобиване. LG Display, която прекрати дейността си с LCD панели, планира да продаде съоръжението си P7 на SK hynix, макар че в момента го отдава под наем на свои дъщерни дружества. SK hynix все още не е потвърдила дали действително възнамерява да придобие този производствен обект.

ИЗБРАНО
"Маркет линкс": Радев взима 25.6%, ГЕРБ са втори с 10.2 назад, МЕЧ, БСП и ИТН са под чертата Днес
"Маркет линкс": Радев взима 25.6%, ГЕРБ са втори с 10.2 назад, МЕЧ, БСП и ИТН са под чертата
31582
Джейн Сиймор на 75 г.: Отказва да забави темпото, води сексуален живот и обича вино (снимки) Лайф
Джейн Сиймор на 75 г.: Отказва да забави темпото, води сексуален живот и обича вино (снимки)
43411
Италия взе златото в нов силен ден за женския ни биатлон на Олимпиадата Корнер
Италия взе златото в нов силен ден за женския ни биатлон на Олимпиадата
4920
5% от хървати са с блокирани банкови сметки поради необслужвани задължения Бизнес
5% от хървати са с блокирани банкови сметки поради необслужвани задължения
11025
Той описа мераклиите за "без мъка печалба" и подписа първите ни лотарийни билети Impressio
Той описа мераклиите за "без мъка печалба" и подписа първите ни лотарийни билети
4426
Тайнствената мегаструктура на древния свят, която продължава да вдъхновява след 1700 години Trip
Тайнствената мегаструктура на древния свят, която продължава да вдъхновява след 1700 години
11574
Спорната супа за 100 долара, която според Гордън Рамзи "няма никакъв вкус" Вкусотии
Спорната супа за 100 долара, която според Гордън Рамзи "няма никакъв вкус"
610
Тези четири зодиакални знака се страхуват от стабилността Zodiac
Тези четири зодиакални знака се страхуват от стабилността
523
Времето през седмицата: От плюс 20 до минус 10, дъжд, сняг и бурен вятър Времето
Времето през седмицата: От плюс 20 до минус 10, дъжд, сняг и бурен вятър
3202