Въпреки че има определени различия между технологиите за производство на LCD панели и полупроводникови компоненти, базовата инфраструктура и ключовите процеси в двата типа производства са в голяма степен сходни. На фона на недостига на чипове това насочва производителите на полупроводници към свободните или недоизползвани мощности за LCD панели, предаде "Калдата".

Както посочва DigiTimes, силният натиск от китайските конкуренти, както и ниската рентабилност на сегмента, карат редица тайвански и южнокорейски компании да се разделят със старите си фабрики за LCD. Сред засегнатите са AUO, Innolux и LG Display. Същевременно тези мощности могат да бъдат придобити и преоборудвани за производство на памети или други чипове от компании като TSMC, Micron, ASE и SK hynix.

Innolux планира до юни тази година напълно да премести персонала си и да демонтира оборудването от завода за LCD панели Plant 5, а до септември същото да се случи и с Plant 2. Според информацията Micron Technology вече проявява интерес към първия обект, след като по-рано е постигнала договореност с TSMC за преустройство на един от тайванските заводи на компанията за тестване и пакетиране на чипове за памет. По други данни потенциалният нов собственик на Plant 5 може да бъде ASE, специализирана в услуги по тестване и опаковане на чипове, като тя не крие интереса си към това съоръжение.

Наскоро Powertech инвестира около 220 млн. долара, за да придобие съоръжението на AUO в Синджу за опаковане на чипове по метода FOPLP. Очаква се тази стъпка да помогне на Powertech да се приспособи по-успешно към текущата пазарна среда, в която се търсят компоненти за инфраструктурата на изкуствения интелект. HannStar, от своя страна, неотдавна отдаде под наем две свои съоръжения в Тайван на Wiwynn, която ще изпълнява там поръчки за американските гиганти в облачните услуги.

След като се отказа от производството на AMOLED сензорни панели, HannsTouch освободи обект в южен Тайван, който може да бъде предложен на бъдещи собственици. Сред възможните кандидати се споменават TSMC или Micron Technology, както под формата на лизинг, така и при пълно придобиване. LG Display, която прекрати дейността си с LCD панели, планира да продаде съоръжението си P7 на SK hynix, макар че в момента го отдава под наем на свои дъщерни дружества. SK hynix все още не е потвърдила дали действително възнамерява да придобие този производствен обект.

