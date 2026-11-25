Уязвимост в системна услуга на Apple е заобикаляла защитата на iOS и iPadOS. Компанията вече е разпространила актуализации, които отстраняват проблема.

261 Снимка: Apple

Изследователи по киберсигурност разкриха уязвимост в iPhone и iPad, която е позволявала на приложения да записват звук дори след като потребителят е отказал достъп до микрофона. В определени версии на операционната система записът е можел да протича и без обичайния оранжев индикатор, който показва използването на микрофона.

Проблемът е засегнал системната аудиослужба на Apple и е получил идентификатор CVE-2026-65339. Компанията е разпространила първите корекции на 17 август. Няма данни уязвимостта да е била използвана при реални кибератаки.

Техническите подробности бяха публикувани от Ник Цицаркин от екипа Meta Red Team X и от инженера по сигурността Мустафа Калъп, който е открил същия пропуск независимо от него.

Причината за проблема се оказва начинът, по който системата проверява кое приложение иска достъп до микрофона. Обикновено тази проверка се извършва от механизма за поверителност на Apple. Уязвимата аудиослужба обаче е приемала информацията за самоличността на заявителя, подадена от самото приложение.

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Така приложението е можело да се представи пред услугата като самата системна служба. Това е задействало вътрешен механизъм, предназначен за системни операции, и е позволявало запис без стандартната проверка за разрешение.

Тестовете показват, че записът е трябвало да започне, докато приложението е отворено на екрана. След това той е можел да продължи и когато приложението премине на заден план или устройството бъде заключено. В някои от тестовете не се е появявал и оранжевият индикатор за активен микрофон.

Изследователите са демонстрирали проблема с тестови приложения, които не са имали специални системни привилегии. Те обаче са били инсталирани чрез Xcode и не са преминали през проверката на App Store. Затова експериментите не показват дали процесът на одобрение на Apple би спрял подобно приложение.

Уязвимостта е засягала единствено записването на звук през съответната системна услуга. Тя не е давала достъп до други защитени функции или лични данни. Няма и описан начин потребителите да установят дали дадено приложение е използвало пропуска преди инсталирането на корекцията.

Apple е отстранила проблема с актуализации за различни свои платформи. За по-новите модели iPhone и iPad корекцията е включена в iOS 26.6.1 и iPadOS 26.6.1, разпространени на 17 август. За по-старите устройства са налични iOS 18.7.11 и iPadOS 18.7.11 от 26 октомври. Поправки има още за macOS, tvOS, watchOS и visionOS.

Според изследователите единствената надеждна защита е инсталирането на съответната актуализация. Американската агенция за киберсигурност CISA оценява сериозността на пропуска с 5 от 10 точки. Уязвимостта не фигурира в каталога на агенцията за известни случаи на експлоатирани уязвимости.

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