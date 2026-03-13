Негативното отношение към изкуствения интелект в Съединените щати се е засилило през последната година, въпреки че ентусиазмът на инвеститорите и индустрията към технологията продължава да нарастват. Според ново национално проучване на NBC News общественото мнение към AI вече е по-неблагоприятно дори от институции, като миграционната служба ICE.

В анкетата са участвали около 1000 регистрирани избиратели. Само 26% от тях заявяват, че имат положително мнение за изкуствения интелект, докато 46% го оценяват негативно. Така общият индекс на одобрение на AI достига минус 20 пункта.

Според анализатори негативните настроения се дължат на няколко фактора. Част от критиките са свързани с използването на AI като оправдание за съкращения в технологичния сектор и други индустрии. В същото време растящите инвестиции в огромни центрове за данни пораждат притеснения за потреблението на електроенергия и въздействието върху местните общности.

В последните месеци технологията предизвика и етични спорове, след като стана ясно, че системи за изкуствен интелект са използвани от армията на САЩ при определянето на цели при военни операции срещу Иран. Темата се превърна в повод за сериозен конфликт между Пентагона и AI компанията Anthropic относно границите на използване на технологията във военни действия.

Резултатите от проучването подчертават нарастващото разминаване между Силициевата долина и обществото. Засега няма изгледи това да доведе до промяна по отношение на изкуствения интелект. Големи технологични компании продължават да влагат стотици милиарди долари в AI инфраструктура, включително в нови центрове за данни и специализирани чипове.

В същото време дебатът около ролята на AI в обществото изглежда тепърва ще се засилва, тъй като технологията навлиза все по-дълбоко в ежедневието и икономиката.

