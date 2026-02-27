Инцидентът с повредения китайски кораб "Шънджоу" през ноември се оказва по-сериозен, отколкото сочеха първите официални съобщения. Нови подробности разкриват, че част от пукнатините в илюминатора са проникнали през външния слой на прозореца.

Проблемът е бил открит от екипажа на борда на китайската орбитална станция "Тиенгун". Първоначално държавните медии съобщиха за "малки пукнатини", вероятно причинени от удар с космически отломки. Впоследствие завръщането на екипажа бе отложено, а засегнатият кораб бе счетен за неподходящ за пилотиран полет.

Става дума за капсулата на мисията "Шънджоу 20". В телевизионно интервю астронавтът Чън Дун разказва, че първоначално е предположил, че върху илюминатора има външен обект, но проверка с микроскопично устройство, свързано с таблет, е показала ясно видими пукнатини. "Някои бяха сравнително дълги, една по-къса, а част от тях бяха проникнали навътре", обяснява той.

Колегата му Уан Дзие подчертава, че конструкцията на прозореца включва няколко слоя, като вътрешните два са носещи и поддържат налягането. Според него екипажът не е бил в непосредствена опасност, тъй като не е имало промяна в налягането в кабината.

След откриването на дефекта China National Space Administration изпраща аварийна капсула без екипаж, която позволява безопасното завръщане на астронавтите. Заедно с нея е доставено и специално устройство за ремонт на илюминатора. То е монтирано вътре в капсулата с цел подобряване на топлинната защита и уплътняването при навлизане в атмосферата.

Повреденият кораб впоследствие се приземи без екипаж в Монголия на 19 януари. И този етап не преминава без напрежение - заради липсата на екипаж, който да отдели основния парашут, съществуват опасения, че капсулата може да бъде влачена по земята след кацането. В крайна сметка външното състояние след приземяването е определено като "като цяло нормално".

Макар инцидентът да приключва без пострадали, случаят подчертава нарастващия проблем с космическите отпадъци. Орбитата около Земята става все по-натоварена, особено с разгръщането на мащабни сателитни съзвездия и увеличения брой изстрелвания.

Дори малки фрагменти, движещи се с орбитална скорост, могат да нанесат сериозни щети. В този случай защитните слоеве на илюминатора са изпълнили предназначението си. Но с увеличаващата се плътност на обекти в ниска околоземна орбита, подобни инциденти вероятно ще стават по-чести - и потенциално по-опасни.

