Руският президент Владимир Путин разгледа възможностите на хуманоиден робот с изкуствен интелект, който може да изпълнява различни домакински задачи. Демонстрацията се състоя в сряда в китайско-руския университет MSU-PPI в Шънджън. Пред Путин машината показа как сгъва тениски.
"Нашите роботи могат да сгъват дрехи и да правят много повече. Те могат да помагат и с домакинската работа. Този робот е способен да изпълнява до 50 различни задачи в домакинството. Нашите роботи могат да работят и координирано", обясни представител на университета.
Учебното заведение е създадено през 2014 г. след споразумение между Путин и китайския президент Си Дзинпин. Негови основатели са Московският държавен университет "Михаил Ломоносов", Пекинският технологичен институт и общинската администрация на Шънджън.
Демонстрацията се проведе в рамките на 33-ата годишна среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която събира представители на 21 икономики от региона. Форумът се провежда на 18 и 19 ноември в Шънджън.