Пясъкът на Марс може да е смъртоносен за астронавтите
Частици с размер до 100–200 нанометра могат да проникват дълбоко в белите дробове. Изследване разкрива химичния им състав и поставя нови въпроси за безопасността на бъдещите мисии
Марсианският прах може да представлява сериозен здравен риск за бъдещите астронавти заради изключително малките си частици. Ново изследване, базирано на данни от марсохода Perseverance, установява наличие на прах с размери от едва 100 до 200 нанометра върху проби от скафандри и калибрационни мишени.
Още по темата
Досега проучванията на Марс са дали сравнително добра представа за химичния състав на по-едрите прахови частици с размер над 3 микрометра. Свойствата на по-фините фракции под 2,5 микрометра и ултрафините частици под 0,1 микрометра обаче остават до голяма степен неизяснени.
Това е важно, защото най-малките частици могат да преминат през естествените защитни механизми на дихателната система и да достигнат до алвеолите - малките въздушни мехурчета в белите дробове, където се осъществява газообменът. Така те могат да създадат риск от токсично въздействие върху целия организъм.
Учените са изследвали фините и ултрафините фракции чрез рентгенова флуоресценция, като са анализирали и моделирали данни, събрани от Perseverance. Резултатите показват, че марсианският прах е изграден от мафични силикати, обогатени с фосфор, желязо и сяра.
Особено внимание привлича фактът, че тези частици се натрупват върху материали, сходни с тези, които могат да бъдат използвани за външните слоеве на бъдещи космически системи и екипировка за астронавтите. Това означава, че прахът може да създава проблеми не само за човешкото здраве, но и за оборудването, предназначено за работа на повърхността.
Прахът е сериозно предизвикателство и при изследването на Луната. Мисиите "Аполо" вече демонстрираха рисковете, свързани с проникването му в оборудването и работата на астронавтите. На Марс проблемът се усложнява от регионалните и глобалните прахови цикли, които могат да покриват чувствителни повърхности и механизми.
Авторите на изследването подчертават необходимостта от по-подробно проучване на марсианския прах в лаборатории на Земята. Според тях това ще помогне за подготовката на бъдещите екипажи и системите за поддръжка на живота, които ще трябва да функционират на Червената планета.