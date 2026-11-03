Частици с размер до 100–200 нанометра могат да проникват дълбоко в белите дробове. Изследване разкрива химичния им състав и поставя нови въпроси за безопасността на бъдещите мисии

1543 Снимка: NASA via AP/БТА

Марсианският прах може да представлява сериозен здравен риск за бъдещите астронавти заради изключително малките си частици. Ново изследване, базирано на данни от марсохода Perseverance, установява наличие на прах с размери от едва 100 до 200 нанометра върху проби от скафандри и калибрационни мишени.

Досега проучванията на Марс са дали сравнително добра представа за химичния състав на по-едрите прахови частици с размер над 3 микрометра. Свойствата на по-фините фракции под 2,5 микрометра и ултрафините частици под 0,1 микрометра обаче остават до голяма степен неизяснени.

Това е важно, защото най-малките частици могат да преминат през естествените защитни механизми на дихателната система и да достигнат до алвеолите - малките въздушни мехурчета в белите дробове, където се осъществява газообменът. Така те могат да създадат риск от токсично въздействие върху целия организъм.

Учените са изследвали фините и ултрафините фракции чрез рентгенова флуоресценция, като са анализирали и моделирали данни, събрани от Perseverance. Резултатите показват, че марсианският прах е изграден от мафични силикати, обогатени с фосфор, желязо и сяра.

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Особено внимание привлича фактът, че тези частици се натрупват върху материали, сходни с тези, които могат да бъдат използвани за външните слоеве на бъдещи космически системи и екипировка за астронавтите. Това означава, че прахът може да създава проблеми не само за човешкото здраве, но и за оборудването, предназначено за работа на повърхността.

Прахът е сериозно предизвикателство и при изследването на Луната. Мисиите "Аполо" вече демонстрираха рисковете, свързани с проникването му в оборудването и работата на астронавтите. На Марс проблемът се усложнява от регионалните и глобалните прахови цикли, които могат да покриват чувствителни повърхности и механизми.

Авторите на изследването подчертават необходимостта от по-подробно проучване на марсианския прах в лаборатории на Земята. Според тях това ще помогне за подготовката на бъдещите екипажи и системите за поддръжка на живота, които ще трябва да функционират на Червената планета.

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