Новата гигантска лунна ракета на НАСА се отправи към стартовата площадка в събота в подготовка за първото окололунно пътуване на астронавти от повече от половин век, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Ако всичко върви по план, полетът може да бъде още през февруари.

Вижте снимки на ракетата, с която САЩ се връщат на Луната >> >> >>

Ракетата SLS с височина 98 метра започна да се движи със скорост 1,6 км/ч от сградата за сглобяване на космически кораби в Космическия център "Кенеди", във Флорида, при изгрев слънце. Пътуването с дължина 6 километра може да продължи до залез слънце местно време.

НАСА обяви кога ще изпраща астронавтите си около Луната
Хиляди работници от космическия център и техните семейства се събраха преди зазоряване, за да станат свидетели на дългоочакваното събитие, отлагано в продължение на години. Те се събраха преди излизането на ракетата SLS от сградата, построена през 1960-те години, за да побере ракетите "Сатурн V", които изпратиха 24 астронавти до Луната по време на програмата "Аполо". Възторженото множество бе водено от новия ръководител на НАСА Джаред Айзъкман и четиримата астронавти, назначени за мисията.

"Какъв чудесен ден е да сме тук", каза Рийд Уайзман, командирът на екипажа. "Това е внушително."

С тегло от 5 милиона килограма, ракетата SLS и капсулата "Орион" започнаха да се движат чрез огромен влекач, използван по време на ерата на "Аполо" и совалките. Той беше модернизиран, за да понесе допълнителното тегло на ракетата SLS.

Първият и единствен друг старт на SLS, който изпрати празна капсула "Орион" в орбита около Луната, се състоя през ноември 2022 г.

Новият шеф на НАСА: Ще строим база на Луната. Издават талони за кацане
"Този път е много по-различно, защото екипажът ще бъде в ракетата и ще обиколи Луната", каза Джон Хъникът от НАСА в навечерието на излизането на ракетата.

Повредата на топлинния щит и други проблеми с капсулата по време на първоначалния тестов полет наложиха обширни анализи и тестове, което отложи този първи полет на екипаж до Луната досега. Астронавтите няма да кацнат на Луната. Това ще се осъществи при третия полет от серията "Артемида" след няколко години.

Рийд Уайзман, пилотът Виктор Глоувър и Кристина Кох - дългогодишни астронавти на НАСА с опит в космическите полети, ще бъдат придружени в 10-дневната мисия от канадския астронавт Джереми Хансен, бивш пилот на изтребител, който очаква първия си полет с ракета.

Космическите мисии през 2026 г.: Хората се връщат до Луната и правят крачка към Марс
Те ще бъдат първите хора, които ще летят до Луната, откакто Джин Сърнан и Харисън Шмит от "Аполо 17" приключиха триумфалната програма за кацане на Луната през 1972 г. Дванадесет астронавти са стъпвали на лунната повърхност, като първите са били Нийл Армстронг и Бъз Олдрин през 1969 г. Само четирима от тях са все още живи; Олдрин, най-възрастният, навършва 96 години във вторник.

"Те са толкова развълнувани, че се връщаме на Луната", каза Уайзман. "Те искат да видят хора, които откриват неизвестното."

НАСА планира да проведе тест за зареждане с гориво на ракетата SLS на платформата в началото на февруари, преди да потвърди датата на изстрелване.

