Висш ръководител в OpenAI напусна компанията в знак на протест срещу новото споразумение между разработчика на изкуствен интелект и Министерството на отбраната на САЩ.

Още по темата

Става дума за Кейтлин Калиновски, която ръководеше проектите на компанията в областта на хардуера и роботиката. Тя обяви решението си в социалните мрежи, заявявайки, че напускането ѝ е продиктувано от принципни съображения.

"Изкуственият интелект има важна роля за националната сигурност", пише Калиновски. По думите ѝ обаче използването на подобни технологии за наблюдение на граждани без съдебен контрол и за автономни оръжейни системи без човешко участие изисква много по-сериозно обсъждане.

Спорният договор беше обявен миналия месец и предвижда технологиите на OpenAI да могат да бъдат използвани от американските военни за "всички законни цели". По-късно главният изпълнителен директор Сам Алтман заяви, че условията ще бъдат уточнени, след като се появи силна обществена критика.

Паралелно с това друг разработчик на AI - Anthropic - отказа да подпише подобно споразумение. Компанията настоява нейните системи да не се използват за масово наблюдение на американски граждани или за автономни оръжия без човешки контрол. След провала на преговорите Пентагонът прекрати сътрудничеството си с Anthropic и я обяви за "рисков доставчик" за военни договори.

Пентагонът включи AI стартъпа Anthropic в "черния списък" на доставчиците
Виж още Пентагонът включи AI стартъпа Anthropic в "черния списък" на доставчиците

Скандалът се превърна и в сериозен имиджов проблем за OpenAI. Част от потребителите започнаха да преминават от чатбота ChatGPT към конкурента Claude, разработен от Anthropic.

Недоволството се усеща и вътре в технологичната индустрия. Над 1000 настоящи и бивши служители на OpenAI и Google подписаха отворено писмо, призоваващо компаниите да откажат участие в програми за масово наблюдение и автономни оръжия.

Оставката на Калиновски обаче показва колко чувствителен остава въпросът за ролята на изкуствения интелект във военни операции, особено когато технологиите могат да участват в решения, които засягат човешки животи.

SpaceX и xAI искат да разработват автономни рояци дронове за Пентагона
Виж още SpaceX и xAI искат да разработват автономни рояци дронове за Пентагона

ИЗБРАНО
Шофьорка на спортен автомобил предизвика катастрофа и разправия на столичен булевард Днес
Шофьорка на спортен автомобил предизвика катастрофа и разправия на столичен булевард
29963
Доли Партън намира любовта отново на 80, година след смъртта на съпруга си Лайф
Доли Партън намира любовта отново на 80, година след смъртта на съпруга си
6579
Това е хаос, ще има тежки инциденти. Пилотите не са във възторг от "новата ера" във Ф1 Корнер
Това е хаос, ще има тежки инциденти. Пилотите не са във възторг от "новата ера" във Ф1
9688
Путин каза, че Русия е готова да доставя петрол и газ в Европа, обяви при какви условия Бизнес
Путин каза, че Русия е готова да доставя петрол и газ в Европа, обяви при какви условия
23087
Шведи правят Балкански джем сешън в Бургас и София Impressio
Шведи правят Балкански джем сешън в Бургас и София
585
Лего майките: Новият семеен ритуал за разпускане URBN
Лего майките: Новият семеен ритуал за разпускане
2264
Иранските удари разклащат имиджа на Дубай като безопасно убежище Trip
Иранските удари разклащат имиджа на Дубай като безопасно убежище
8454
С полъх от Балканите: Да се разнообразим по време на постите Вкусотии
С полъх от Балканите: Да се разнообразим по време на постите
795
Несъзнателното саботиране на любовта. Защо се случва? Zodiac
Несъзнателното саботиране на любовта. Защо се случва?
796
Звучи познато: ЕК предлага план "Купувайте европейското", за да се конкурираме с Китай Времето
Звучи познато: ЕК предлага план "Купувайте европейското", за да се конкурираме с Китай
457