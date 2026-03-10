Кейтлин Калиновски е несъгласна с използването на изкуствения интелект за масово наблюдение на граждани и създаването на автономни оръжия

Висш ръководител в OpenAI напусна компанията в знак на протест срещу новото споразумение между разработчика на изкуствен интелект и Министерството на отбраната на САЩ.

Става дума за Кейтлин Калиновски, която ръководеше проектите на компанията в областта на хардуера и роботиката. Тя обяви решението си в социалните мрежи, заявявайки, че напускането ѝ е продиктувано от принципни съображения.

"Изкуственият интелект има важна роля за националната сигурност", пише Калиновски. По думите ѝ обаче използването на подобни технологии за наблюдение на граждани без съдебен контрол и за автономни оръжейни системи без човешко участие изисква много по-сериозно обсъждане.

Спорният договор беше обявен миналия месец и предвижда технологиите на OpenAI да могат да бъдат използвани от американските военни за "всички законни цели". По-късно главният изпълнителен директор Сам Алтман заяви, че условията ще бъдат уточнени, след като се появи силна обществена критика.

Паралелно с това друг разработчик на AI - Anthropic - отказа да подпише подобно споразумение. Компанията настоява нейните системи да не се използват за масово наблюдение на американски граждани или за автономни оръжия без човешки контрол. След провала на преговорите Пентагонът прекрати сътрудничеството си с Anthropic и я обяви за "рисков доставчик" за военни договори.

Скандалът се превърна и в сериозен имиджов проблем за OpenAI. Част от потребителите започнаха да преминават от чатбота ChatGPT към конкурента Claude, разработен от Anthropic.

Недоволството се усеща и вътре в технологичната индустрия. Над 1000 настоящи и бивши служители на OpenAI и Google подписаха отворено писмо, призоваващо компаниите да откажат участие в програми за масово наблюдение и автономни оръжия.

Оставката на Калиновски обаче показва колко чувствителен остава въпросът за ролята на изкуствения интелект във военни операции, особено когато технологиите могат да участват в решения, които засягат човешки животи.

