Ново изследване показва, че все повече бизнес ръководители прехвърлят част от мисловния процес и вземането на решения към системи с изкуствен интелект. Парадоксално, именно хората, които най-активно инвестират в подобни технологии, започват и най-силно да разчитат на тях.

Проучването е проведено от британската компания за пазарни анализи 3Gem и обхваща 200 бизнес лидери във Великобритания — собственици на компании, основатели, главни изпълнителни директори и други висши мениджъри. Данните показват, че 62% от анкетираните използват системи с изкуствен интелект за вземане на повечето си управленски решения.

Значителна част от участниците признават и че се съмняват в собствените си идеи, когато те се разминават с препоръките на алгоритмите. Общо 140 от анкетираните мениджъри заявяват, че са склонни да преразглеждат позицията си, ако тя противоречи на съветите на AI системите. Още по-показателно е, че 46% от респондентите казват, че вече разчитат повече на съветите на изкуствен интелект, отколкото на тези на своите колеги.

Тенденцията се вписва в по-широка картина. Подобно изследване от миналата година показва, че 64% от бизнес лидерите използват AI при решения, свързани с освобождаване на служители. В новото проучване този дял е по-нисък — около 27% от анкетираните заявяват, че са използвали подобни инструменти за подобни решения през 2025 г.

Паралелни академични изследвания също поставят въпроса за ефекта от прекомерното доверие в алгоритмите. Съвместно проучване на Университета Карнеги Мелън и Microsoft показва, че служители, които имат високо доверие в генеративните AI системи, демонстрират по-ниска склонност към критично мислене. Според изследователите това се дължи на естествената човешка склонност да се оттегля от дадена задача, когато тя изглежда успешно автоматизирана.

Подобни опасения изразява и датският психиатър Сьорен Динесен Йостергор, който предупреждава, че прекомерното разчитане на AI може да доведе до натрупване на т.нар. "когнитивен дълг". Според него академични среди и професионалисти рискуват постепенно да отслабят собствените си аналитични способности, ако постоянно делегират мисловните задачи на чатботове.

Натрупващите се данни сочат, че зависимостта от изкуствен интелект може да има реални когнитивни последствия. А както показва новото изследване, това важи не само за студенти и служители, но и за хората на най-високите нива в корпоративната йерархия.

