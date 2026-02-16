Февруари донесе ясно разминаване при цените на оперативната памет. Докато модулите за настолни компютри задържат нивата си, паметта за лаптопи отчита сериозен месечен ръст от над 23% в търговията на дребно в Германия. Това сочат последните данни на германския хардуерен портал 3DCenter, цитирани от VideoCardz.

Индексът на SODIMM паметта - използвана основно в мобилни компютри - се е повишил от 299% до 369% спрямо базовата точка, което означава месечен скок от 23,4%. В методологията се използват най-ниските налични цени в агрегатора Geizhals, като оферти от eBay и Amazon Marketplace не се включват. В кошницата попадат DDR3, DDR4 и DDR5 SODIMM модули, което означава, че поскъпването засяга няколко поколения мобилна памет. Особено силен ефект оказва 4 GB DDR4-2400 модул, чиято цена е скочила от 15 на 44 евро само за месец. При DDR5 също има движение нагоре - 8 GB DDR5-4800 модул поскъпва от 79 на 118 евро.

Не всички конфигурации обаче следват тази тенденция. 16 GB DDR5 SODIMM остава около 160 евро, а 32 GB вариантът дори поевтинява от 292 на 268 евро. При настолните компютри картината е значително по-спокойна - индексът на DDR5 UDIMM остава непроменен на 440%, което означава стабилност спрямо януари, макар и значително по-високи нива спрямо лятото на 2025 г. По-старите поколения десктоп памет - DDR3 и DDR4 - отбелязват далеч по-умерен ръст от около 4,6% за месеца.

Движение нагоре има и при останалите компоненти. Видеокартите поскъпват с 5,9% за февруари, но темпът се забавя спрямо предходния месец. Вътрешните SSD дискове добавят около 6%, вътрешните HDD - близо 6%, а външните твърди дискове - малко над 5%. Най-сериозният натиск обаче остава при мобилната памет, което може да се отрази директно върху крайните цени на новите лаптопи през следващите месеци.

