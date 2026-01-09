Дълги години пазарът на телевизори имаше ясно изразена йерархия. Върхът неизменно беше зает от т.нар. "голяма тройка" - Sony, Samsung и LG, които диктуваха технологичните тенденции и стандартите за качество. Под тях се нареждаха марки като Hisense и TCL, възприемани основно като добър компромис между цена и възможности. През последните две години обаче тази картина започва осезаемо да се променя.

Докато доскоро подобренията при по-достъпните марки бяха по-скоро постепенни, днес Hisense и TCL вече демонстрират сериозни технологични пробиви. Hisense привлече внимание още миналата година, когато първа представи телевизор с RGB LED подсветка.

На CES 2026 TCL направи още една крачка напред с модела X11L, който използва реформулирани квантови точки и нов цветен филтър. Това са решения, които не просто догонват премиум сегмента, а в определени аспекти дори го изпреварват.

Въпреки това Sony, Samsung и LG не са изгубили напълно преднината си. Sony продължава да се отличава с изключително усъвършенствана обработка на изображението, а OLED панелите на LG все още предлагат контраст, който mini LED решенията трудно могат да постигнат.

Разликата обаче вече не е толкова драстична. Представянето на TCL QM9K миналата година ясно показа, че компанията е готова да се конкурира директно с водещите производители.

Друг показателен пример за изравняването на силите е категорията "арт телевизори". Това беше сегмент, който дълго време практически принадлежеше на Samsung и се превърна в част от нейната идентичност.

Днес ситуацията е различна. На CES 2026 бяха представени нови модели от Amazon (Ember Artline TV) и LG (Gallery TV). Всички те използват сходни решения, като дизайн, наподобяващ рамка за картина, дигитални арт галерии (с или без абонамент) и монтаж плътно до стената.

Макар да има малки разлики в яркостта, матовите покрития и свързаността, потребителското изживяване е изненадващо сходно. Категория, която някога имаше един ясно разпознаваем лидер, днес е наситена с почти равностойни предложения.

С намаляването на технологичните разлики, предизвикателството пред TCL и Hisense вече не е толкова в хардуера, колкото в общественото възприятие. Въпреки нарастващия им пазарен дял, много потребители все още ги възприемат като "втори клас" производители.

Една от причините вероятно е ценовата политика - моделите на Hisense и TCL обикновено са по-достъпни от тези на Sony, Samsung и LG. Ако тази тенденция се запази, а представянето остане сравнимо, "голямата тройка" ще бъде изправена пред избор - по-ниски цени или загуба на пазарен дял.

Технологично погледнато, разликата между премиум и по-достъпните марки никога не е била по-малка. 2026 може да се окаже годината, в която телевизионният пазар окончателно се изравнява. Топката е в полето на маркетинговите екипи.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24441
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9239
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6940
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3220
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8024
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6463
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11040