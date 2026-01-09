2619 Снимка

Дълги години пазарът на телевизори имаше ясно изразена йерархия. Върхът неизменно беше зает от т.нар. "голяма тройка" - Sony, Samsung и LG, които диктуваха технологичните тенденции и стандартите за качество. Под тях се нареждаха марки като Hisense и TCL, възприемани основно като добър компромис между цена и възможности. През последните две години обаче тази картина започва осезаемо да се променя.

Докато доскоро подобренията при по-достъпните марки бяха по-скоро постепенни, днес Hisense и TCL вече демонстрират сериозни технологични пробиви. Hisense привлече внимание още миналата година, когато първа представи телевизор с RGB LED подсветка.

На CES 2026 TCL направи още една крачка напред с модела X11L, който използва реформулирани квантови точки и нов цветен филтър. Това са решения, които не просто догонват премиум сегмента, а в определени аспекти дори го изпреварват.

Въпреки това Sony, Samsung и LG не са изгубили напълно преднината си. Sony продължава да се отличава с изключително усъвършенствана обработка на изображението, а OLED панелите на LG все още предлагат контраст, който mini LED решенията трудно могат да постигнат.

Разликата обаче вече не е толкова драстична. Представянето на TCL QM9K миналата година ясно показа, че компанията е готова да се конкурира директно с водещите производители.

Друг показателен пример за изравняването на силите е категорията "арт телевизори". Това беше сегмент, който дълго време практически принадлежеше на Samsung и се превърна в част от нейната идентичност.

Днес ситуацията е различна. На CES 2026 бяха представени нови модели от Amazon (Ember Artline TV) и LG (Gallery TV). Всички те използват сходни решения, като дизайн, наподобяващ рамка за картина, дигитални арт галерии (с или без абонамент) и монтаж плътно до стената.

Макар да има малки разлики в яркостта, матовите покрития и свързаността, потребителското изживяване е изненадващо сходно. Категория, която някога имаше един ясно разпознаваем лидер, днес е наситена с почти равностойни предложения.

С намаляването на технологичните разлики, предизвикателството пред TCL и Hisense вече не е толкова в хардуера, колкото в общественото възприятие. Въпреки нарастващия им пазарен дял, много потребители все още ги възприемат като "втори клас" производители.

Една от причините вероятно е ценовата политика - моделите на Hisense и TCL обикновено са по-достъпни от тези на Sony, Samsung и LG. Ако тази тенденция се запази, а представянето остане сравнимо, "голямата тройка" ще бъде изправена пред избор - по-ниски цени или загуба на пазарен дял.

Технологично погледнато, разликата между премиум и по-достъпните марки никога не е била по-малка. 2026 може да се окаже годината, в която телевизионният пазар окончателно се изравнява. Топката е в полето на маркетинговите екипи.

