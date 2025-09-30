Google DeepMind, Meta и Nvidia виждат бъдещето на AI в симулации, които разбират реалността

Най-големите компании в сферата на изкуствения интелект като Google DeepMind, Meta и Nvidia насочват усилията си към така наречените "модели на света". Това са сложни системи, които имитират законите на физиката и причинно-следствените връзки в реалната среда чрез мащабни симулации. Те се разглеждат като решаваща стъпка за развитието на роботиката, безпилотните автомобили, AI агентите и дори очакваното ново поколение свръхумен изкуствен интелект.

Шломи Фрухтер от Google DeepMind подчертава, че целта е създаването на среди, в които AI може да се учи без реални последствия от грешки. Според него именно това дава възможност за по-бързо и безопасно обучение. Сходно мнение изразява и Ян Лекун от Meta AI, който обаче е категоричен, че големите езикови модели никога няма да достигнат човешкото ниво на разсъждение и планиране.

Една от първите области, където тези технологии намират приложение, е развлекателната индустрия. Стартиращи компании като World Labs и Runway вече използват модели на света за създаване на триизмерни среди и интерактивни сцени, които се развиват в реално време - подход, който намира интерес и сред холивудските студия.

Генералният директор на Nvidia Дженсен Хуанг прогнозира, че следващият етап в развитието на компанията ще бъде "физическата изкуствена интелигентност". Той вижда в новите модели ключа към пробив в роботиката, докато други експерти предвиждат, че достигането до системи с човешко ниво на интелект може да отнеме още около десет години.

