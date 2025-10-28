310 Снимка: iStock by Getty Images

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи с 10 милиона лева авангардно изследване на Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ) към Българската академия на науките (БАН), съобщават от пресцентъра на научната институция, цитирани от БТА.

Проектът е свързан с лазерно индуциран управляем ядрен синтез и има потенциал за пробив в световната наука и производството на ядрена енергия. С финансирането, осигурено по програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", ще бъдат създадени необходимите лабораторни условия за научната работа.

Според Международната агенция за атомна енергия (IAEA) ядреният синтез е източник на почти неограничена, безопасна и чиста енергия. Именно чрез този процес се "захранват" звездите и слънцето. В световен мащаб се полагат значителни научни усилия за постигане и приложение на ядрения синтез. Наскоро в лазерната лаборатория на Института по физика на твърдото тяло, за пръв път в света, експериментално беше получена реакция на ядрен синтез при условията на фемтосекундно лазерно излъчване - чрез ултракъси импулси с висока мощност за изключително кратък период от време.

Експериментът е дело на четирима учени от Института по физика на твърдото тяло - доц. д-р Екатерина Йорданова и доц. д-р Георги Янков, и от Института по електроника на БАН - проф. Любомир Ковачев и доц. Иван Ангелов. Усилията им ще бъдат подкрепени от световноизвестния учен и бивш председател на БАН акад. Никола Съботинов.

С финансирането по програмата за научни изследвания те ще опитат да развият и оптимизират този български иновативен метод за ядрен синтез. Това ще бъде уникален експеримент не само за България, но и в световен мащаб. Новият метод на ИФТТ-БАН е по-компактен, с по-ниска консумация на енергия и с по-висока безопасност спрямо използваните в САЩ и ЕС.

Ако проектът бъде реализиран успешно, той може да доведе до революция в производството на ядрена енергия, като ще позволи използването на по-малки и ефективни реактори. Това ще даде възможност на България да започне да развива технологии, патенти и индустриални партньорства, включително с участието на малки и средни предприятия, и научни организации. Така страната ни може да се нареди сред лидерите в авангардните изследвания и да има съществен принос към европейската зелена и енергийна трансформация, отбелязват от БАН.

