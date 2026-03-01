1991 Снимка: iStockphoto by Getty Images

През последните години наблюдаваме множество опити за разработване на по-ефективни батерийни конструкции, от революционните твърдотелни батерии за електромобили (EV), които предлагат почти двойно по-голям капацитет спрямо някои модели на Tesla, до новаторски подходи, насочени към пълно отдалечаване от класическите литиево-йонни технологии. Съвсем наскоро учените направиха значителен напредък и в посока мащабиране на натриево-йонните батерии. Тези т.нар. "безлитиеви" решения имат сериозен потенциал да захранват бъдещи устройства, но пред тях все още има важни пречки, които трябва да бъдат преодолени, пише "Калдата".

Предизвикателствата пред натриево-серните батерии

Една конкретна концепция, която изследователите се стремят да доведат до индустриално приложение, са натриево-серните батерии. По думите на учените те са значително по-устойчиви и по-достъпни като цена в сравнение с литиево-йонните алтернативи. Досега обаче основното затруднение беше свързано с работната им температура, тъй като често им трябват изключително високи стойности, за да функционират нормално. Опитите да работят при по-ниски температури водеха до ниско напрежение и налагаха използването на големи количества метален натрий, което правеше батериите силно запалими и опасни.

Въпреки това, екип от изследователи смята, че е открил решение на тези слабости. Според проучване от 2026 г. ключовият елемент е нов химичен състав на сярата, който позволява работа при напрежения, сравними с тези на литиево-йонните батерии. Така се появява изцяло нов тип сярна батерия, която не използва никакъв анод. В резултат на това изследване перспективата за замяна на литиево-йонните батерии в електромобилите изглежда по-реалистична от всякога.

Преосмисляне на архитектурата: батерия без анод

За разлика от стандартните батерии, при които от отрицателната страна има метална плоча (анод), новият дизайн е напълно "безаноден". Вместо предварително изграден анод, при първото зареждане натрият се придвижва от електролитните плочи в батерията към колектор на ток. Това позволява отрицателният електрод да се формира директно вътре в батерията в хода на процеса. Тази иновация води до редица положителни ефекти:

Бъдещето на енергията

Макар тези батерии вероятно да не заменят веднага решенията, използвани в смартфоните и лаптопите ни, те могат да бъдат изключително полезни за нови проекти в енергийния сектор. Те са подходящи за следващото поколение соларни системи, включително за иновативни слънчеви панели, които могат да работят и без директна слънчева светлина. Подобен технологичен пробив поставя основата за по-евтино, по-безопасно и по-устойчиво енергийно бъдеще.

