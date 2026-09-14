Лентата проследява пътя на милиардера от ерата на бума на интернет компаниите до превръщането му в ръководител на "Тесла", "Спейс Екс", "Туитър" и един от най-богатите хора в света

915 Снимка: БТА/AP

Режисьорът Алекс Гибни се надява документалният му филм "Мъск", посветен на огромното влияние на милиардера Илон Мъск, да провокира дискусия за това как обществото може да си върне властта от ръцете на "технологичните олигарси", пише Ройтерс.

Носителят на "Оскар" за документално кино представи филма на Международния филмов фестивал в Торонто. Гибни започва работа по него още преди началото на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, но разширява значително проекта, след като Мъск се превръща в близък съюзник на американския президент.

Първоначално филмът е с продължителност от около два часа, но впоследствие е разширен до близо четири часа.

Лентата направи световната си премиера на кинофестивала във Венеция и се очаква да излезе по кината тази есен.

"Надявам се това да постави началото на дискусия за всички нас - не само за гражданите на САЩ, но и за гражданите по света - за това как да си върнем властта от тези технологични олигарси, които изглежда искат да управляват света в свой собствен интерес", каза Гибни.

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"Мъск" проследява пътя на милиардера от ерата на бума на интернет компаниите и покупката на автомобил "Макларън" за 1 милион долара до превръщането му в ръководител на "Тесла", "Спейс Екс", "Туитър" и един от най-богатите хора в света.

В документалната лента са включени интервюта с бащата на Мъск - Ерол Мъск, с Мартин Ебърхард, един от съоснователите и бивш главен изпълнителен директор на "Тесла", както и с Ашли Сейнт Клеър, бивша партньорка на Мъск и майка на едно от децата му.

"Това всъщност е филм за това как абсолютната власт покварява. Или може би за това как властта разкрива характера на човека. Стои въпросът дали Мъск винаги е вървял в тази посока, или властта го е покварила", каза Гибни.

Мъск разкритикува филма в социалната си мрежа "Екс", като го нарече "лъжлив" и заплаши режисьора със съд. Гибни каза, че екипът му е извършил щателна проверка на фактите и филмът е преминал през строг правен преглед.

Режисьорът, чиито предишни документални филми са посветени на теми като краха на енергийната компания "Енрон" и сциентологията, посочи, че технологичните ръководители трупат все повече влияние в условията на администрация, в която "всичко се купува". По думите му те пренебрегват федералните регулации и натрупват власт, която подкопава демократичния контрол.

Мъск не е приел поканата на Гибни за интервю за филма. Вместо това в него е включено симулирано интервю с виртуален образ на милиардера, създаден въз основа на база данни с негови публични изказвания и коментари, допълва още Ройтерс, цитирана от БТА.

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