Amazon знае всичко, което се случва в квартала ви, ако там има мосово разпространение на камерите Ring

223 Снимка: Ring

По време на рекламната пауза на Super Bowl Amazon използва ефирното време, за да представи нова функция на своите камери Ring, наречена Search Party. На пръв поглед идеята изглежда безобидна - чрез публикуване на снимка на изгубено куче в приложението, външните камери в района започват да търсят съвпадение, за да помогнат за откриването му.

"Една публикация със снимка в приложението Ring стартира търсене чрез външните камери, за да помогне на семействата да намерят изгубените си кучета", гласи посланието в рекламата.

Зад маркетинговото послание обаче стои по-съществен технологичен въпрос - системата на практика демонстрира способност за наблюдение и проследяване на живи същества в мащаба на цели квартали. Ring, собственост на Amazon, е сред най-разпространените производители на смарт домофони и охранителни камери, които записват движението около домовете.

Компанията от години е обект на критики заради практиките си по отношение на поверителността. Допълнително напрежение предизвика и партньорството ѝ със стартъпа Flock - компания за видеонаблюдение, която работи с федерални агенции, включително Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE). На този фон акцентът върху изгубени домашни любимци изглежда като внимателно подбран публичен образ.

Новата функция обаче надгражда съществуващи технологии на Ring. Ако системата Fire Watch индексира камерите в даден район за признаци на пожари, Search Party показва, че платформата може да анализира и разпознава живи обекти. Въпросът не е дали технологията работи, а при какви условия и с какъв контрол може да бъде използвана.

От Ring подчертават, че функцията е изградена с "силни защити на поверителността", а собствениците на камери сами решават дали да споделят видеа за конкретен случай. По данни на компанията, от старта на услугата тя е помогнала за намирането на повече от едно куче на ден.

Критиците обаче предупреждават, че подобна инфраструктура трудно ще остане ограничена единствено до издирване на домашни любимци. Както отбелязват наблюдатели в американските медии, технология, способна да проследява животни в реално време в рамките на цял квартал, потенциално може да бъде използвана и за далеч по-чувствителни цели.

Случаят отново поставя на дневен ред баланса между удобството и сигурността от една страна и правото на лична неприкосновеност от друга - особено когато става дума за устройства, които вече са част от ежедневието на милиони домакинства.

