Тази неделя, на 18 януари, "България сутрин" ще бъде в ръцете... на робот! Хуманоидният Робърт, който преди празниците гостува в студиото на Bulgaria ON AIR при водещите Мария Константинова и Виктор Дремсизов, се завръща - този път в ново амплоа - като водещ, готов да "открадне" работата им. Заедно с първия AI водещ у нас - AI Елена, Робърт ще задава въпроси, ще води разговорите и ще покаже как би изглеждало, ако технологиите навлязат в телевизионната журналистика.

"Здравейте, аз съм Робърт, първият български хуманоиден робот. Днес "България сутрин" ще бъде в ръцете на технологиите! Аз и AI Елена ще задаваме въпросите. Време е роботите да започнат работа в телевизиите и също да водят предавания", обявява самият робот. Но дали наистина е така?

Водещите на сутрешния блок Мария и Виктор ще се изправят пред поредица от любопитни въпроси - какво е да си журналист, как се работи с екип, продуценти и оператори, как се поддържа обективност при различни гости и дори дали биха сменили професията си с робот. В края на предаването зрителите ще видят и оценката за Робърт като водещ, както и коментарите на създателя му.

Съботното издание на "България сутрин" - на 17 януари - също обещава вълнуващи срещи. В рубриката "Вдъхновителите" водещата Мария Константинова ще се срещне с обичаната от поколения българи Николина Чакърдъкова. С уникалната си сценична визия и характерен стил, тя преобрази представите за народната музика у нас.

Освен това този уикенд зрителите ще разберат защо децата, които от бебета са пред екрани на мобилни устройства, проговарят по-късно, стават по-несръчни и остават по-зависими от родителите си, както и още любопитни теми за здраве, технологии и култура.

Не пропускайте "България сутрин в събота" и "България сутрин в неделя" - на 17 и 18 януари, от 09:30 часа, по Bulgaria ON AIR.

 

