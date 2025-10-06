"В момента хуманоидите не са достатъчно надеждни, за да бъдат автономни на Земята, камо ли на Марс."

Снимка: Tesla

Тази година Илон Мъск обяви, че ще изпрати автономни роботи Optimus и изкуствен интелект Grok на Марс. Но доколко постижимо е това?

В интервю за Forbes професор Кристиан Хубицки, ръководител на Лабораторията за оптимална роботика към Държавния университет на Флорида, предсказа, че роботите на милиардера ще бъдат обречени да се превърнат в купчина метал и пластмаса, щом бъдат оставени да действат самостоятелно на Червената планета.

"Хуманоидите падат. Те се чупят. Кодът им се срива," казва Хубицки. "В момента хуманоидите не са достатъчно надеждни, за да бъдат автономни на Земята, камо ли на Марс."

Мъск насочи Tesla към сериозен завой към роботиката и изкуствения интелект, като на практика заложи бъдещето на компанията върху новата услуга Robotaxi — проект, който според него ще увеличи стойността на Tesla с трилиони долари. Засега обаче автономните автомобили все още не са доказали, че могат да се движат без присъствието на човек-наблюдател — а дори с него вече има няколко инцидента.

Хуманоидните роботи са втората част от това уравнение. Флагманът на Tesla — роботът Optimus — според Мъск ще се произвежда по 100 000 бройки месечно до следващата година. Скептицизмът е напълно оправдан: цялата индустрия на хуманоидната роботика все още не е доказала, че може да се мащабира или че изобщо има пазар, на който да продава.

Дори демонстрационно видео на Optimus показва, че роботът отговаря бавно и се движи неуверено.

Този април Мъск обяви, че ще изпрати роботите си на Марс още през 2026 година. По-късно милиардеръ си даде отсрочка.

"По-вероятно е първият полет без хора да е след около 3,5 години, а следващият — след около 5,5 години, вече с хора," написа Мъск в X (бившия Twitter) през август.

Макар че агенции като НАСА вече са използвали хуманоидни роботи в космоса, това е ставало само на космически станции, където има хора, способни да ги поправят, обяснява Хубицки. Например, роботът Robonaut на НАСА е бил предимно дистанционно управляван от контрол на мисията и е изпълнявал елементарни задачи.

"Критично важно е, че на Международната космическа станция има хора, които могат да помогнат и да поправят робота, когато неизбежно се повреди," казва Хубицки. Освен това МКС функционира в среда с по-ниско ниво на заредени частици, спрямо космическото пространство между Земята и Марс.

Това не означава, че хуманоидни роботи никога няма да бъдат използвани за изследване на други светове. Ако беше на мястото на Мъск, Хубицки би ги изпратил първо на Луната, където могат да натрупат опит в по-контролирана среда. Освен това вече съществуват по-креативни дизайни, по-подходящи за движение в извънземна среда. Инженери на НАСА например тестват робот-змия, създаден да се спуска по пукнатини на ледената луна на Сатурн — Енцелад — за да изследва подземния ѝ океан, а евентуално и полярните ледени шапки на Марс.

Основното, което трябва да се помни, е, че всички тези проекти са все още експериментални, и че опитите да се наложи човешка форма върху роботите само усложняват задачата.

"Без сериозен технологичен пробив в надеждността на хуманоидите," казва Хубицки пред Forbes, "един самостоятелен хуманоиден робот на Марс няма да може да функционира дълго."

