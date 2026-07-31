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Постоянните бази на Луната няма да започнат само с ракети и модули за обитаване. Преди това ще бъде необходимо изграждането на инфраструктура и подготовка на терена. За тази цел компаниите Interlune и Vermeer разработват автономна строителна техника, която може да бъде готова за изстрелване още през 2028 година.

Проектът е част от по-широките планове на НАСА за създаване на постоянна инфраструктура на Луната. Той показва и нарастващия интерес на частния сектор към изграждането на техника за бъдещи космически бази.

Interlune и Vermeer разработват своеобразен багер, който да се интегрира с лунен роувър, след което да премине наземни тестове и демонстрация на Луната.

Работата в лунна среда създава сериозни предизвикателства. Техниката трябва да функционира в условия на силно абразивен лунен прах, резки температурни промени и забавена комуникация със Земята. Затова системата трябва да бъде силно автономна и да може да копае и подготвя терена с минимална човешка намеса.

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Двете компании започнаха съвместната си работа с пълноразмерен прототип на лунен багер, представен през май 2025 година. Той служеше като доказателство за концепцията.

Разширеното партньорство вече е насочено към създаване на реална система, която може да бъде използвана при бъдещи мисии.

Главният изпълнителен директор и съосновател на Interlune Роб Майърсън заяви, че надеждните системи за разкопки и автономното придвижване ще бъдат основата за постоянна инфраструктура на Луната.

Той допълни, че компаниите се фокусират върху мащабируеми технологии, които могат да подпомогнат изграждането на бъдещи лунни бази и добива на ресурси от лунната повърхност.

Новата техника ще изпълнява едни от първите строителни задачи на Луната. Сред тях са подготовка на стабилни площадки за кацане, изграждане на транспортни маршрути и създаване на основа за бъдещи съоръжения.

Vermeer има почти 80 години опит в производството на индустриална строителна техника за тежки условия. Interlune от своя страна разработва роботизирани системи и технологии за работа в космическа среда.

Президентът и главен изпълнителен директор на Vermeer Джейсън Андринга заяви, че компанията разглежда Луната като най-трудния строителен обект досега.

Той посочи, че Vermeer ще работи с Interlune, НАСА и други партньори за създаването на инфраструктура, необходима за бъдещи лунни селища. Партньорите очакват да доставят готова за мисия система за подготовка на лунен терен през 2028 година. Срокът съвпада с по-широките планове на НАСА за развитие на лунна инфраструктура.

Успехът на проекта може да промени начина, по който се извършва строителство извън Земята. Технологии, създадени за Луната, в бъдеще могат да бъдат използвани за добив на ресурси, изграждане на съоръжения и подготовка на мисии до Марс.

С развитието на лунните програми на държави и частни компании автономната строителна техника се превръща в ключов елемент от бъдещата космическа икономика. Способността да се подготви повърхността преди пристигането на астронавти може да определи колко бързо ще се появят първите постоянни бази извън Земята.

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