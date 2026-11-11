Изследователи от ETH Zurich са научили механична ръка да ходи самостоятелно, да се изправя след падане и дори да натиска клавиши на клавиатура, докато пази равновесие

1137 Снимка: ETH Zurich / Soft Robotics Lab

Роботизираната ръка напомня на Нещото от "Семейство Адамс", но разработката има съвсем практическа цел. Учените искат да създадат система, която може да изпраща само ръката на робот в тесни пространства, недостъпни за останалата част от машината. Там тя би могла да инспектира обекти, да управлява механизми или да премества предмети.

"Бъдещ робот би могъл да изпрати ръката си в пространство, в което тялото му не може да влезе, за да провери нещо, да задейства контрол или да премести предмет, след което да я прибере", обяснява специалистът по роботика Робърт Кацшман от ETH Zurich.

Екипът е използвал готова роботизирана ръка WUJI, към която е добавил батерия, малък компютър и сензор за движение. Цялата конструкция тежи 818 грама. Тя носи собственото си захранване и изчислителен хардуер върху горната си страна.

Основното предизвикателство е било да се научи ръката да се придвижва, без да губи равновесие. Пръстите ѝ са с различна дължина, а палецът е разположен встрани. Това прави ходенето по-трудно, тъй като опорните точки непрекъснато се променят.

Преди изпитанията с реалния хардуер учените са обучили софтуера чрез симулации и метод за обучение с подкрепление. Системата е получавала награди за движения в желаната посока и наказания за прекомерно люлеене. След многократни опити тя е усвоила подходящ начин за придвижване.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Роботизираната ръка е преминала успешно демонстрации върху 14 различни повърхности, сред които дърво, метална решетка, трева и чакъл. При тестове за управление върху постелка тя е достигнала средна скорост от 9,3 сантиметра в секунда.

Механизмът е научен и да се изправя сам след падане. Той е успял в 21 от общо 25 физически опита. В останалите случаи пръстите му са се закачали един за друг.

Изследователите са проверили и дали ръката може да използва пръстите си за работа, докато останалите я поддържат. Тя е натиснала правилния клавиш със стрелка на клавиатурата в 29 от 32 последователни команди. Така е успяла да въвежда ходове в пъзел играта Sokoban, макар че самите решения са били избирани от човек.

Следващата цел е различните умения да бъдат обединени в по-сложни задачи. Учените искат също да подобрят надеждността на системата и да ѝ добавят собствено зрение. Засега ръката разчита на отделни контролери за различните действия, а при някои задачи е необходима външна камера.

В бъдеще екипът предвижда роботизираната ръка да може автоматично да се отделя от по-голям робот и след това да се свързва отново с него. Изследването е публикувано като предварителна научна разработка в arXiv и все още не е преминало независима рецензия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.