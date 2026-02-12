474 Снимка: AP/БТА

Русия нареди блокиране на WhatsApp, като част от продължаващото затягане на контрола върху комуникационните приложения в страната. От Meta заявиха, че ходът цели да принуди над 100 милиона потребители в Русия да преминат към държавно приложение Max, предава Би Би Си.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обясни, че решението е взето заради "нежеланието на Meta да спазва нормите на руското законодателство". По думите му компанията може да възобнови дейността си, ако влезе в диалог и изпълни изискванията на закона. Той определи държавно разработеното приложение Max като "налична национална алтернатива" за руските граждани.

Роскомнадзор - руският регулатор на интернет - съобщи също, че допълнително ограничава достъпа до Telegram, позовавайки се на съображения за сигурност. Telegram е изключително популярен в Русия и широко използван, включително от руските сили в Украйна. Проруски блогъри вече се оплакаха, че ограниченията затрудняват комуникацията на терен.

Още преди пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. Москва започна да изгражда вътрешна алтернатива на глобалния интернет. След началото на войната тези усилия се ускориха, включително чрез активното популяризиране на платформата Max. Приложението се рекламира широко чрез телевизия, билбордове и местни администрации.

Критиците предупреждават, че Max може да бъде използван за наблюдение от властите, тъй като според тях липсва крайно криптиране. Държавните медии отричат подобни твърдения. От 2025 г. Max трябва да бъде предварително инсталиран на всички нови устройства, продавани в Русия, а според информации служители в публичния сектор, учители и студенти са насърчавани или задължавани да го използват.

Москва твърди, че WhatsApp и Telegram не съхраняват данните на руските потребители на територията на страната, както изисква законът. Освен това руските власти обвиняват WhatsApp, че често се използва за измами и изнудване - аргумент, който посочват като причина за насърчаване на преминаването към Max.

От WhatsApp заявиха, че правят всичко възможно, за да запазят връзката между хората. "Опитът да бъдат изолирани над 100 милиона потребители от лична и сигурна комуникация е стъпка назад и може да доведе до по-малка безопасност за хората в Русия", посочиха от компанията.

По-рано държавната агенция ТАСС съобщи, че се очаква WhatsApp да бъде окончателно блокиран в Русия през 2026 г. Meta вече е обявена за "екстремистка организация" в страната, а Facebook и Instagram са блокирани от 2022 г., като достъпът до тях е възможен основно чрез VPN.

Според проекта за дигитални права Na Svyazi, Русия все по-често премахва популярни сайтове от Националната система за домейн имена, контролирана от Роскомнадзор. Сред засегнатите платформи са YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp Web, BBC и Deutsche Welle - достъпът до тях без VPN е ограничен или невъзможен.

Главният изпълнителен директор на Telegram Павел Дуров обвини руските власти, че ограничават достъпа до услугата му, за да принудят гражданите да използват държавното приложение за наблюдение и политическа цензура. Той посочи, че подобна стратегия е била прилагана и в Иран, но потребителите са намирали начини да я заобиколят.

"Ограничаването на свободата на гражданите никога не е правилният отговор", заяви Дуров.

